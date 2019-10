Bert (57) bouwde drie weken aan zijn House of Creeps: 'Kerst pakken we nog groter aan' [VIDEO]

Glunderend van trots staat de 57-jarige Bert in zijn voortuin aan de Dongestraat. "Heel veel mensen stoppen om foto's te maken. Sommige voorbijgangers bellen zelfs speciaal bij me aan om een complimentje te geven. Dat is echt geweldig!", vertelt een stralende Bert. "Daar doe ik het gewoon voor!"

Grafkist

Boven de tuin hangt een enorm, handgemaakt spinnenweb. "Daar ben ik een uur of vier mee bezig geweest." Het meest trots is Bert echter op z'n zelfgemaakte grafkist. "Alles is van karton en met de hand gemaakt. Dat was ruim vijf uur werk. Alle kinderen vinden het geweldig."

De buren van deze halloweengek kunnen zijn acties wel waarderen. "Halloween wordt steeds populairder. Veel kinderen staan met grote ogen te kijken wat Bert hier heeft weggezet", vertelt buurman Ronnie Marijnissen. "Dit is echt niet normaal!"

'Indruk maken'

Het is het derde jaar dat Bert de buurt op stelten zet. Normaal gesproken is zijn creatie onderdeel van de jaarlijkse halloweentocht in zijn wijk, maar die ging dit jaar niet door. Er waren te weinig enthousiastelingen om deze te organiseren. "Dat is echt heel jammer. Daarom wil ik extra graag indruk maken op de kinderen."

Over twee dagen breekt Bert alles weer af, want het volgende project staat alweer voor de deur. "Voor de kerst gaan we de tuin nog grootser aanpakken", zegt de creatieveling vastberaden. Wanneer hij stopt? "Nooit!"

Pompoenen mogen natuurlijk niet ontbreken bij Halloween. (foto: Bert van Gorkum)

Het spinnenweb was zeker vier uur werk. (foto: Bert van Gorkum)