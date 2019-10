Inval FIOD in Valkenswaard en Cranendonck vanwege verdenking witwassen

VALKENSWAARD -

De FIOD heeft woensdag een huis in de gemeente Valkenswaard en een bedrijf in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die zo'n 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdagochtend bekend.