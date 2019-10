Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren tijdens sinterklaasintocht in Eindhoven en Den Bosch

Kick Out Zwarte Piet is van plan om tijdens de sinterklaasintocht in Eindhoven en Den Bosch te gaan demonstreren. Tilburg slaan ze over omdat zij vinden dat daar al veranderingen plaatsvinden. De organisatie lanceert op 16 november haar nieuwe campagne ‘#2020ZwartePietVrij’ tijdens sinterklaasintochten.

Met deze campagne gaat Kick Out Zwarte Piet zich het komende jaar hardmaken voor 'racismevrije sinterklaasvieringen in 2020'. De campagne zal zich richten op alle partijen die de volgens de actiegroep in de weg staan van een sinterklaasfeest waarbij met alle bevolkingsgroepen rekening gehouden wordt.

“De verandering is onontkoombaar. Wie nu nog niet om wil, sluit bewust Nederlanders uit. Daarom richten we ons op de steden waar de verandering nog steeds uitblijft”, zegt Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet.

Geen verandering

De organisatie gaat ook in Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Leeuwarden, Groningen, Den Haag, Dordrecht, Almere, Nijmegen en Willemstad (Curaçao) demonstreren omdat daar volgens de actiegroep het sinterklaasfeest nog niet is veranderd.

“Wij voeren actie omdat we verandering willen. Zwarte Piet is in strijd met verdragen voor kinder- en mensenrechten. Het is geen optie om te zeggen: die verandering komt vanzelf. Dit jaar gaan wij in 14 gemeenten een krachtige stem te laten horen voor een sinterklaasfeest én een samenleving zonder racisme", zegt Afriyie.

Landelijke intocht

Tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn zal de organisatie niet demonstreren omdat daar geen zwarte pieten te zien zijn.