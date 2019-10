'Nepbloedprikker' was buurvrouw die iets kwam ophalen, politie spreekt over misverstand

Er is donderdagmorgen in Eindhoven géén nepbloedprikker actief geweest. Dit blijkt uit onderzoek, zo meldt de politie. Volgens haar was sprake van een misverstand dan wel miscommunicatie tussen de vrouw die had aangebeld en de bewoonster van het huis.

Eerder op de ochtend bleek uit een Burgernetmelding dat rond acht uur een nepbloedprikker een bewoonster van een huis aan de Strijpsestraat zou hebben benaderd.

'Zaak afgedaan'

Ruim twee uur later maakte de politie bekend dat de vermeende nepbloedprikker een voor de bewoonster onbekende buurvrouw was, die iets kwam ophalen. Later had ze zich nog een keer gemeld bij het huis. Zonder verkeerde bedoelingen dus en hiermee is de zaak voor de politie afgedaan.

Vooral ouderen zijn de laatste tijd onder meer in Brabant het slachtoffer geworden van nepbloedprikkers. Dit zijn mensen die zich voordoen als verpleegkundige en vertellen dat ze bloed komen afnemen, bijvoorbeeld omdat er een griepvirus was uitgebroken. Tijdens het toedienen van de medicatie slaagden de ongewenste gasten erin om de pinpas van de ‘patiënt’ te stelen en daarna bij een pinautomaat geld op te nemen.

