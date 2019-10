Boer Kees maakt zijn varkens zindelijk, in Duitsland werd hij daarmee 'boer van het jaar'

De stikstofdiscussie in Nederland heeft nog niet geleid tot extra interesse in het project van varkensfluisteraar Kees Scheepens in Oirschot. Hij wil het ammoniakprobleem oplossen door varkens af te richten en zindelijk te maken. In Duitsland is er wel veel interesse in zijn concept en werd hij kort geleden uitgeroepen tot boer van het jaar.

"Ik heb wel een paar boeren op bezoek gehad, maar de gemiddelde Nederlandse varkensboer laat zich niet zien", vertelt Scheepens. "Die is niet zo van nieuwigheden en het belonen van varkens met citroenbonbonnetjes. Innovatie is bij veel varkensboeren geen prioriteit." Volgens hem heeft dit te maken met het feit dat ze dure luchtwassers hebben. "Maar er zijn slimmere manieren", benadrukt hij.

Ontlasting gescheiden afvoeren

Het idee van Scheepens is even simpel als origineel. Hij leert varkens om hun eigen ontlasting te scheiden: poepen aan de ene kant van het hok, plassen aan de andere kant. Doen ze dit goed, dan krijgen ze een bonbon. De ontlasting wordt vervolgens gescheiden afgevoerd. Als urine en poep niet bij elkaar komen, kan er geen ammoniakgas ontstaan. Op zijn scharrelvarkensfarm in Oirschot probeerde hij in 2013 dit idee al kleinschalig uit. Met succes. Hij had de dieren in twee dagen tijd afgericht: "Varkens zijn intelligent."

Anders dan in Nederland is er vanuit Duitsland wel heel veel interesse in zijn project. Dat verrast Scheepens niet. "Duitsland heeft altijd meer geïnvesteerd in biologische landbouw en dierenwelzijn dan de gemiddelde Nederlandse varkensboer."

Boer van het jaar

Twee weken geleden werd hij tijdens een gala in Berlijn nog in het zonnetje gezet door Duitse boeren die met hem samenwerken met het oud-Engelse varkensras Duke of Berkshire. Hij werd uitgeroepen tot boer van het jaar in de categorie businessidee.

"Dat was helemaal kicken", blikt Scheepens terug. "Dit is een beloning voor jarenlang pionieren."

Proefopstelling

Inmiddels is het concept dat Scheepens bedacht doorontwikkeld. "De kinderziektes in de techniek zijn eruit gehaald. Het is nu aan de intelligentie van de varkens en of wij die goed hebben ingeschat", vertelt Scheepens. "Maar dat ziet er goed uit."

Twee of drie varkensboeren bouwen inmiddels een proefopstelling van Scheepens' Pro P Pigs-systeem in hun bedrijven. "Twee biologische boeren en een 'gangbare' boer. Twee van deze bedrijven bevinden zich in Brabant. De intentie is er dus om het te gaan uitproberen."