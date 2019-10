Automobilist rijdt in op politieauto tijdens wilde achtervolging in Moergestel

Een automobilist is woensdagavond tijdens een achtervolging ingereden op een politieauto. De 25-jarige man uit Oudenbosch was op de vlucht geslagen omdat hij drugs bij zich had.

Op parkeerplaats Kriekampen in Oirschot controleerde de politie het kenteken van de auto. Daaruit bleek dat verschillende zaken niet klopten. Toen de politie een stopteken gaf, ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor.

Drugs weggegooid

Via de A58 zette de verdachte koers richting het centrum van Moergestel. Daar reed hij opzettelijk in op een politieauto. In de Krijtestraat, een doodlopende weg, stopte de auto uiteindelijk in de tuin van een huis. De verdachte stapte uit en probeerde te voet te vluchten. Onderweg gooide hij zakjes met drugs weg.

Bij zijn arrestatie bleek de verdachte ook geld bij zich te hebben. Zijn auto is in beslag genomen. Omdat hij opzettelijk inreed op een politieauto, zal hij worden beschuldigd van poging tot doodslag.