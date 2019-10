'851.000 kilo paardenvlees belandde als rundvlees in kant-en-klaarmaaltijden', drie jaar cel geëist

Het schandaal kwam in 2013 naar buiten toen in Ierland hamburgers met paardenvlees werden ontdekt, terwijl hier volgens de verpakking alleen rundvlees in had mogen zitten. Ook in Frankrijk bleek dat er in lasagne paardenvlees zat, terwijl de consument dacht dat het om rundvlees ging. Het schandaal speelde in dertien landen en het ging in Europa om zo'n 4,5 miljoen kant-en-klaarmaaltijden.

Het vlees kwam uit Canada en werd in Breda voorzien van nieuwe labels. Volgens die documenten kwam het vlees ineens uit Roemenië en werd paardenvlees niet meer genoemd. De handel liep via een netwerk van bedrijfjes, waaronder Draap en WMT (Windmeijer Meat Trading).

'Alles in opdracht van'

Hans W. uit Oosterhout vertelde in de rechtbank dat Jan F. het bedrijf WMT oprichtte met Hans als eigenaar. Hij kreeg daar dan 1040 euro inkomen per maand uit. Volgens W. deed hij gewoon wat Jan F. hem vertelde.

"Ik heb nooit wat zelf gedaan, alleen in opdracht van", zegt Hans in de rechtbank. "Ja maar u tekent wel een contract over leveringen. U zet wel uw handtekening onder documenten. Dat vind ik raar", legt de rechter hem voor als een Franstalig contract wordt besproken voor het leveren van vlees aan Frankrijk. "Ja, maar altijd in opdracht van", reageert Hans. Hij kan geen Frans zegt hij, en tekende dus gewoon.

'Heel erg dom'

In 2012 werden Jan F. en Hans W. al eens veroordeeld voor het verkopen van paardenvlees als halalvlees. De rechtbank noemde Hans toen al een stroman van Jan. “En nu doet u het weer. Dan bent u gewoon heel erg dom”, zegt de rechter nu.

De zaak van Jan F. en zijn bedrijf Draap zou vandaag ook bij de rechtbank in Breda zijn. Jan F. kwam niet opdagen bij de rechtbank. Hij zit in Spanje vast en moet nog een celstraf van twee jaar in Frankrijk uitzitten. Er was toestemming om naar Nederland te komen, maar volgens de advocaat van F. durfde hij dat niet. Hij was bang dan opgepakt te worden op het vliegveld.

De rechtbank wilde zijn zaak eigenlijk niet uitstellen. Maar omdat de advocaat van Jan F. zich terugtrok, besloot de rechtbank de zaak toch uit te stellen. In de zaak van Hans W. doet de rechtbank over twee weken uitspraak.