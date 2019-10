Gebroeders B. werden rijk door de misdaad, maar wilden ook respect in de hoogste kringen

Schrijfster Steffie van den Oord over de broers Bosbeeck, over wie ze roman schreef

De tweelingbroers Jan en Frans Bosbeeck werden aan het einde van de 18e eeuw gezien als de allergrootste misdadigers van Europa. Maar met behulp van hun criminele geld klommen ze in Den Bosch ook op tot de hoogste sociale kringen. Schrijfster Steffie van den Oord schreef een historische roman over deze 'Gebroeders B.'

Stapels dossiers en ander archiefmateriaal heeft ze doorgespit om 'De Gebroeders B.' te kunnen schrijven. Geld, macht, misdaad, liefde en bedrog kwam ze tegen en dat zijn dankbare ingrediënten voor een spannend boek over de twee broers.

"De broers kwamen uit de achterbuurten van Antwerpen en waren rijk geworden met het 'mazematten'. Dat was destijds een variant op de plofkraken van nu. Met hun bendes forceerden ze met een boomstam deuren van huizen en winkels en roofden die helemaal leeg. Dat hebben ze zo'n tien jaar volgehouden en zijn daar schatrijk door geworden."

Het chique landgoed Haanwijk

Rijk geworden door de misdaad wilden de twee broers meer, namelijk respect van de elite van destijds. Jan trouwde de dochter van een respectabele Bosschenaar. Frans begon een zeepfabriek op het chique landgoed Haanwijk tussen Sint-Michielsgestel, Vught en Den Bosch.

Dat landgoed was destijds van de familie De Senarclens de Grancy, die waarschijnlijk te goeder trouw zaken deed met Frans Bosbeeck. Bert Bink is nazaat van de familie en heeft als kind al verhalen gehoord over de criminele broers.

"Mijn oma heeft die verhalen verteld aan mijn moeder en zij heeft ze weer aan mij verteld. Ze zei altijd dat er hier een zeepfabriek is geweest van twee misdadigers, al is ons niet duidelijk waar de fabriek precies op het landgoed heeft gestaan."

Peaky Blinders en Willem Holleeder

Het verhaal over de twee broers die zich vanuit de onderwereld steeds nadrukkelijker roeren in de bovenwereld, doet een beetje denken aan de tv-serie 'Peaky Blinders'. Daar spelen zich in het Engelse Birmingham soortgelijke zaken afspeelden als bij 'De Gebroeders B.' in de regio Den Bosch.

Schrijfster Steffie van den Oord ziet vooral veel overeenkomsten met Willem Holleeder.

"Ik heb ook hun signalementen kunnen achterhalen. Lang, tenger, donker en lang haar, blauwe ogen en een opvallende neus. Goedgekleed en welbespraakt. Kortom: als ze in deze tijd zouden hebben geleefd, zouden ze wellicht ook voor College Tour worden uitgenodigd."