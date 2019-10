Marjo heeft 12 pleegkinderen in huis: 'Zelfs het tv kijken verloopt best soepel'

Het mooiste aan het pleegouderschap vindt ze dat ze kan bijdragen bij het welzijn van een kind. "Ik denk dat het voor de kinderen heel prettig kan zijn om in een gewone situatie terecht te komen waar ze de rust kunnen vinden om misschien met kleine stapjes weer een ontwikkeling te maken."

Sommige kinderen hebben moeite om hun dankbaarheid te uiten, maar dat maakt voor Marjo niet uit. "We zien het in de kleine stukjes ontwikkeling. In de lach van een kind of tijdens het slapen, dat is eigenlijk al voldoende."

Bank vol kinderen

Alle kinderen hebben hun eigen aanpak nodig, maar toch lukt het om de kinderen alle aandacht te geven die ze nodig hebben. Daarbij helpt het dat Marjo veel hulp krijgt. "Ik heb huishoudelijke hulp en iemand die mee wil koken. Ik ben veel thuis, dat maakt het makkelijk."

's Middags is het rustig in huis, maar 's avonds is dat wel anders. Op een grote bank kan het hele gezin tegelijk televisie kijken. Dat zorgt in een hoop families voor ruzie, maar in huize Van de Ven verloopt dat vaak best soepel. "Voor een bepaalde tijd mogen de kleintjes kiezen, daarna de pubers. Ik pas me aan hun aan", lacht ze.

Verschillende soorten opvang

De plekken om pleegkinderen te plaatsen zijn heel hard nodig. In Brabant zijn er 385 nieuwe pleeggezinnen nodig. Dat hoeft niet zo extreem als Marjo het doet: "Er zijn verschillende manieren: een zorggezin, langdurige opvang, crisisopvang, alleen de weekenden of in de vakantie. Als die plekken er zijn, hoeft zo'n kind minder lang in een vervelende situatie te blijven zitten."