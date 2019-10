Bliksemstart voor Farmers Defence Force: Mark van den Oever kijkt vooruit [VIDEO]

Een emotioneel verhaal tijdens de hoorzitting in Provinciale Staten en honderden trekkers op de stoep. Het Facebookplatform Farmers Defence Force heeft de afgelopen tijd voor veel onrust gezorgd.

Politici deden aangifte van bedreiging en een regiovergadering van CDA Brabant wordt op een geheime plek gehouden na een poll onder boze boeren. Donderdag waren we op het bedrijf van de oprichter van FDF. Daar vertelde hij over zijn perenbedrijf in Sint Hubert, over de acties en de verwachtingen voor de toekomst.