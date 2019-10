SINT HUBERT -

Farmers Defence Force (FDF) is in korte tijd een invloedrijke boerenorganisatie geworden. Ze bestaat pas een paar maanden, maar zat woensdag al om de tafel met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert laat in de video zijn bedrijf zien, praat over de acties en blikt vooruit naar de komende periode.