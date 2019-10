'Wildwestschietpartij' in Veldhoven: vier van de zeven verdachten weer vrij

Vier van de zeven verdachten van de 'wildwestschietpartij' in Veldhoven zijn weer op vrije voeten. Het gaat om de vier mannen uit Veghel. “Ze zijn in vrijheid gesteld, maar hun rol wordt wel nog onderzocht”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Twee mannen van 21 en 25 uit Veldhoven en een 20-jarige man uit Eindhoven zitten nog vast en zitten nog in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Achtervolging

Zondagavond werd in Veldhoven bij een achtervolging tussen twee auto's geschoten, dat gebeurde op de Houtwal. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in en kwamen ze tot stilstand. Drie mannen raakten gewond. De aanleiding voor de achtervolging en de schietpartij is nog steeds niet duidelijk.

De vrijgelaten mannen uit Veghel zijn 27, 33, 43 en 43 jaar oud.