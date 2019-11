Moeder ontzet over mishandeling zoon: 'Hij wilde ruzie voorkomen, maar werd geschopt door 8 jongens'

Een hechting in zijn wenkbrauw, een hersenschudding, flinke zwellingen in de nek en een rit naar het ziekenhuis die het slachtoffer zich niet meer herinnert. Het is de trieste balans van het voorval in de omgeving van de Brabanthallen in Den Bosch.

Moeder Maaike van Aarle kan een kleine week na de vechtpartij al iets beter naar de beelden kijken. Een paar dagen geleden nog niet. 'Ik vond de beelden schokkend, omdat het mijn kind was die daar lag', schreef ze op Facebook, wetende dat haar zoon ook nog door zo'n acht personen was geschopt. Haar moederhart brak en ze plaatste het filmpje op Facebook. Daarin roept ze getuigen en bedrijven in de omgeving op om filmpjes en camerabeelden te delen.

De lastige momenten hebben plaatsgemaakt voor opluchting en woede. "Als moeder ben ik blij dat zo is afgelopen. Ik vind wel dat iemand die zoiets doet er niet zo maar mee weg kan komen", vertelt Maaike.

Haar zoon, die zijn naam liever in de media ziet, heeft bij de politie aangifte gedaan van mishandeling. Zijn moeder hoopt dat camerabeelden en filmpjes iets opleveren over de aanleiding van de mishandeling en de daders.

De politie laat weten dat er nog niemand is opgepakt en dat er nog geen concrete aanknopingspunten zijn in het onderzoek. Ook de politie hoopt dat er door de camerabeelden iets meer duidelijk wordt over de daders.