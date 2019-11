Bier in Helmond, jankende gitaren en andere weekendtips

Guitar Experience Day in Eindhoven (zaterdag)

Tijdens de Guitar Experience Day kun je langs stands van alle grote merken gitaren lopen. Ook zijn er versterkers en effecten om te testen, dus neem je gitaar mee! Van 11.00 uur tot 17.00 uur kun je je in POPEI (Klokgebouw 300 in Eindhoven) vergapen aan alle grote merken.

POPEI ligt op 5 minuten lopen van station Eindhoven Strijp-S. Kom je via station Eindhoven dan gaan onder meer bussen 401, 402 en 403 naar de Guitar Experience Day. Ben je op de fiets dan kun je deze ook in de buurt kwijt. Eenmaal bij de deur van POPEI aanbeland, mag je gratis naar binnen bij de Guitar Experience Day en kun je helemaal los.

Halloween Nightbike in Lieshout (zaterdag)

Leden van De Bosduvels uit Mariahout hebben zich al goed uitgeleefd in het bos in Lieshout. Voor de Halloween Nightbike is een spannend parcours uitgezet. Heb je een mountainbike en goede verlichting, dan ben je zaterdag vanaf 19.00 uur van harte welkom aan de Herendijk 7 in Lieshout. Kinderen mogen ook meedoen. Als ze onder de 16 jaar oud zijn, moeten ze begeleiding hebben.

Het gaat er om wie de snelste is want het gaat om een ‘funride’. Ben je zelf niet zo van het fietsen, dan kun je ook komen kijken. Vanaf 21.00 uur finishen de eerste deelnemers bij de scouting in Lieshout (Herendijk 7, Lieshout).

Kilometer van de Vrijheid in Oosterhout (zaterdag)

In Oosterhout kun je zaterdag ook sportief bezig zijn. En je leert er ook nog wat van! Vanaf 18.00 uur kun je een historische kilometer lopen. Je gaat tijdens de Kilometer van de Vrijheid van kerk naar kerk, van oorlog naar vrijheid.

De start is bij de Sint-Antoniuskerk (Sint Vincentiusstraat 113 a). Die staan aan de rand van het centrum van Oosterhout. In de buurt is genoeg parkeerplek. Deelname is gratis. De route is ook leuk om met kinderen te doen.

De poster van de Kilometer van de Vrijheid in Oosterhout

Kinderen bouwen voor kinderen in Rosmalen (zaterdag en zondag)

In Rosmalen kunnen kinderen aan de slag met Lego en Kapla. Ze bouwen zo, ongemerkt, aan een beter leven voor andere kinderen. Lionsclub Rosmalen organiseert namelijk ‘Kinderen bouwen voor Kinderen’ waarmee geld wordt opgehaald voor goede doelen waarin kinderen een hoofdrol spelen.

Het bouwen is aan de Graafsebaan 65 in Rosmalen. Via de webshop koop je voor 5 euro een kaartje voor een dagdeel, voor 8,50 euro kun je er de hele dag zijn. De voorverkoop geeft je 50 cent korting op de entreetickets. Let op: koop je aan de kassa een kaartje, dan kan er niet gepind worden. Zowel op zaterdag als op zondag kunnen de kinderen vanaf 09.30 uur er terecht.

Wil je zien wat voor creaties er zijn gebouwd, kijk dan maandag vanaf 18.12 uur naar Omroep Brabant. Tijdens Zinderend Zuiden is er een reportage over ‘Kinderen bouwen voor Kinderen’ te zien.

Pizza! (foto: Raymond Merkx)

Bierfestival Markthopper in Helmond (zaterdag)

Zaterdag verandert de Markthal aan De Plaetse 1 in Helmond in een walhalla voor de liefhebbers van speciaalbier. Vanaf 14.00 uur is het hier regionale bieren proeven en soorten ontdekken die je niet zomaar in de supermarkt vindt. Om te zorgen dat je een goede bodem hebt, en houdt, is er ook lekker eten te krijgen. Om de speciaalbieren te kunnen drinken, heb je een proefglas nodig. Die koop je voor 10,75 euro online. Aan de kassa betaal je 12,50 euro.

Vind je het gewoon gezellig om erbij te zijn maar hoef je niets te proeven, dan hoef je niets te betalen. Misschien is het wel slim om te voet of op de fiets te komen. Station Brandevoort is trouwens ook dichtbij. Het ligt op vijf minuten lopen van de Markthal.

Vorig jaar was het gezellig druk in de Markthal | Foto: Markthopper

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen? Laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!