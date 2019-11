'Tien kleine negertjes had niet gezegd mogen worden', scheidsrechter stuurt excuusbrief

Amateurvoetbalclub SIOL in Katwijk heeft een excuusbrief gekregen van scheidsrechter Jan Tielen. De arbiter kwam afgelopen zondag in opspraak, omdat hij spelers van deze vereniging zou hebben gediscrimineerd. Tielen erkent in de brief dat hij de voetballers van de thuisclub heeft vergeleken met 'tien kleine negertjes'. In zijn brief staat dat die opmerking 'zeker niet racistisch bedoeld was.'

Dit gebeurde tijdens een wedstrijd tussen de eerste elftallen van SIOL en Juliana Mill.

'Heel dom'

Voorzitter Rob Hoffmann van SIOL reageert met gemengde gevoelens: “Hij beseft dat hij heel dom is geweest en ik waardeer het dat hij geen smoes heeft verzonnen voor zijn uitlatingen. Dat kom je niet vaak tegen dat mensen hierop terugkomen. Nogmaals, dat stel ik op prijs, maar daarmee is de zaak niet klaar. Vooral ook voor de KNVB.” De bond en Juliana Mill hebben de brief ook gekregen. SIOL pleitte in het voorjaar nog voor actie tegen discriminatie op voetbalvelden.

Al tijdens en direct na het competitieduel had de uit het Noord-Limburgse Hegelsom afkomstige Tielen spijt betuigd over zijn opmerking. Toch is hij in de pen geklommen: '(...)ik begrijp terdege dat deze (opmerking) wel als zodanig en/of beledigend kan overkomen. Doordat spelers tegen het einde van de wedstrijd in de duels steeds vaker ten val kwamen, kwam bij mij een oude uitdrukking naar boven. Deze uitdrukking - 'het lijkt hier wel het verhaal van de tien kleine negertjes' - sprak ik, zonder erbij na te denken, uit', zo staat in de brief.

'Gekleurd team'

'Dertig, veertig jaar geleden was dit een uitdrukking die wel eens gebruikt werd als je ergens met een groep aan begon die vervolgens steeds kleiner werd. Toen ik dit zondag zei, heb ik er geen moment bij stilgestaan dat jullie een gekleurd team zijn. Het had me ook kunnen gebeuren bij Hegelsom of Merselo.'

Hiermee is Tielen nog niet uitgeschreven: 'Ik begrijp heel goed dat deze uitdrukking in deze tijd niet meer kan. Ik kan het jammer genoeg niet terugdraaien. Het spijt me dat deze uitspraak jullie zo heeft geraakt. Ook ik heb een hekel aan racisme, in welke vorm dan ook.'

