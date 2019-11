Verbazing in coalitie over gedraai CDA in boerendebat: 'Met welk CDA werk ik samen?'

Zo stemde het CDA vrijdag in het Statendebat 'unaniem tegen de motie van Forum voor Democratie met exact dezelfde inhoud', roept hij in herinnering. "Begrijpt de kiezer dit nog", vraag ik me dan af. "En met welk CDA werkík samen? Met de CDA-fractie die persberichtjes typt. Of met de fractie die stemt in de Staten? Verwarrend."

'Aan afspraken houden'

Problemen voor de coalitie in Brabant ziet hij niet direct. "Wanneer we ons allemaal in de Staten maar aan de afspraken houden", zegt hij. Dat vindt ook fractievoorzitter Stijn Smeulders van de Brabantse PvdA. Dat het CDA donderdagavond met het nieuwe bericht naar buiten kwam, verbaasd hem niet. De partij is de laatste tijd volgens hem wel vaker van mening veranderd.

"Maar we hebben in juni samen een bestuursakkoord gesloten. Als ze zich daaraan houden, en dat hebben ze tot nu toe in de Statenzaal gedaan, dan voorzie ik geen problemen. Ik beoordeel coalitiegenoten op het feit of ze afspraken nakomen niet op hun communicatiestrategie. Dat laatste is aan de partijen zelf.”

Reactie De Hoon (CDA)

“We hebben vrijdag gewoon een pittig debat gehad met elkaar", stelt CDA-fractievoorzitter de Hoon vrijdag. "We merken dat het landelijke verhaal niet helder is. De provincies zijn niet helder en de boeren hebben al zoveel op hun bordje gehad. Wij hebben echt het gevoel dat we daar met elkaar over door moeten praten."

Van een ‘bom onder de coalitie’ wil de CDA-voorvrouw ook niet spreken. "We hebben inderdaad hoog spel gespeeld", geeft ze aan. “Maar zoals wij het zien zijn alle partijen aan het zoeken naar de lijn die het beste recht doet aan alle veranderingen die het afgelopen halfjaar over ons heen zijn gekomen." Waarmee ze doelt op het de stikstofdiscussie. Dat alle ogen op het CDA gericht zijn vindt ze niet vreemd. "Als je je hoofd boven het maaiveld steekt, word je een onderwerp.”

Ankie de Hoon reageert in Wakker

'Zitten nog in hetzelfde bootje'

“Het bootje schommelt flink, maar als coalitiepartijen zitten we nog wel in hetzelfde bootje”, reageert fractievoorzitter Hagar Roijackers van GroenLinks in Brabant. Verbaasd is ze niet over de stap van het CDA. "Ze staan onder grote druk. Dat delen ze ook met ons als coalitiegenoten.” Wel vindt ze het jammer dat het debat over de boeren en het stikstofbeleid het begrotingsdebat van volgende week nu ook dreigt te gaan overheersen. “Dat doet geen recht aan dat waar we in de provincie nog meer mee bezig zijn”

Ze begrijp het moment dat het CDA met het bericht naar buiten komt overigens wel. Dit gezien ‘de moeilijke dag van morgen’ die het CDA voor de boeg heeft. Dan komen de lokale afdelingen en het CDA Brabant bij elkaar in een spoedvergadering om te praten over de ontstane situatie na het debat van afgelopen vrijdag.

'Alle neuzen dezelfde kant op'

Fractievoorzitter van de Brabantse VVD, Suzanne Otters, tot slot geeft vrijdagochtend aan 'echt verbaasd' te zijn over het bericht van het CDA. "We hebben hierover afgelopen vrijdag ruim twaalf uur vergaderd. In die vergadering hebben we gezamenlijk besloten boeren in Brabant die vergevorderd zijn met plannen voor milieuvriendelijke stallen meer tijd te geven. En verder te praten op 13 december. ik dacht dat daarmee alle neuzen dezelfde kant op stonden."

Naast de coalitiegenoten reageerden ook verschillende oppositiepartijen al op de 'stoere' taal van het CDA. Zo vroeg bijvoorbeeld fractievoorzitter Maarten Everling van de SP Brabant zich af of het dit keer wel gaat om een échte eis van het CDA. "Zo één waar je consequenties aan verbindt als die eis niet ingewilligd wordt." PVV-Statenlid Maikel Boon noemde het CDA al 'ongeloofwaardig'.