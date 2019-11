CDA Brabant zwicht na kritiek en wil alsnog aanpassing van stikstofregels voor boeren

De Brabantse CDA-fractie stelt zich een week na het grote debat over het stikstofbeleid in Provinciale Staten alsnog harder op. De deadline van 1 april 2020 voor boeren om een vergunning voor een milieuvriendelijke stal aan te vragen moet als het aan de partij ligt alsnog van tafel. "We trekken een duidelijke streep", stelt de fractie in een nieuwsbrief op haar website. "Instandhouding van de datum van 1 april 2020 kunnen en zullen wij niet dragen."

De hardere stellingname van het CDA komt aan het eind van een week waarin meerdere lokale afdelingen van de partij in Brabant met kritiek kwamen op het matte optreden van de CDA-fractie in het boerendebat van afgelopen vrijdag in Provinciale Staten.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat we duidelijker moeten zijn over onze inzet", schrijft de fractie. "Brabant vaart in het landbouwbeleid een andere, scherpere koers. Met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies. Al bij de start van deze coalitie waren we daar ongelukkig mee."

De wereld is sindsdien veranderd door de stikstofproblematiek, zo stelt de fractie, waardoor de partij zich niet meer aan dit deel van het coalitieakkoord gebonden acht. Drie weken geleden legde CDA Brabant vijf eisen op tafel, voorafgaand aan het debat van vorige week. In dat debat werden de eisen afgezwakt. Uiteindelijk was de uitkomst van het debat dat er alleen uitstel komt voor boeren die al vergevorderd zijn met milieuvriendelijke stallen.

Opnieuw 'stoere' taal

De opnieuw 'stoere' taal van het CDA is bij andere partijen niet onopgemerkt gebleven. Wel vraagt bijvoorbeeld fractievoorzitter Maarten Everling van de SP Brabant zich af of het 'dit keer wel gaat om échte eis. Zo een waar je consequenties aan verbindt als die eis niet ingewilligd wordt'. PVV-Statenlid Maikel Boon noemt het CDA 'ongeloofwaardig'.

Hermen Vreugdenhil, Statenlid voor de Christen Unie-SGP, geeft aan 'blij te zijn met de stap van het CDA'.

Spoedberaad

Dit weekend komen de lokale afdelingen en het CDA Brabant bij elkaar in een spoedvergadering om te praten over de ontstane situatie na het debat. "Als er onrust of onvrede is dan moet je het gesprek aan gaan", liet Inge van Dijk, voorzitter van CDA in Brabant, eerder weten.