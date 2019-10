CDA-achterban ontevreden over optreden eigen Statenfractie in boerendebat

Meerdere lokale afdelingen van het CDA in Brabant zijn niet te spreken over het matte optreden van de CDA-fractie in de Provinciale Staten tijdens het boerendebat afgelopen vrijdag. De achterban vindt dat het CDA de rug recht had moeten houden: niet alleen met harde woorden in een persbericht, maar ook met een daadkrachtig optreden in het Statendebat. Dat bleef uit.

“We zijn zeer teleurgesteld”, zegt Harvy Schouten, fractievoorzitter van het CDA in Sint-Michielsgestel. “Ze hadden stelliger moeten zijn en de rug recht moeten houden. Het optreden van afgelopen vrijdag was gewoon niet sterk.”

Het CDA bracht een week voor het debat een persbericht naar buiten waarin de partij schreef dat de strengere stikstofregels in Brabant gelijk moesten worden gesteld aan de landelijke, minder strenge regels. Die houding beloofde nogal wat voor vrijdag, want het CDA ging daarmee dwars in tegen de eigen coalitie.

'Geen ruggengraat'

Vrijdag bleek dat de harde woorden van het CDA in het debat niet meer terugkwamen. “Terwijl bedrijven wel iets van je verwachten als je eerder nog heel duidelijk stelling neemt”, vindt Mari van Kilsdonk van CDA Oss. Dus overheerst de teleurstelling. “Ze hadden geen ruggengraat”, zegt afdelingsvoorzitter Frank de Laat van CDA Reusel-de Mierden. En zo omschrijven veel lokale afdelingen hun gevoel ten opzichte van vrijdag.

Dat niet altijd alles lukt en gaat zoals jij wilt, zo werkt dat binnen een coalitie. Dat weten ze ook bij de lokale CDA als geen ander. “Maar je mag het binnen een coalitie ook heus wel laten knetteren”, vindt Van Kilsdonk. Soms is dat volgens hem nodig om te laten zien waar je voor staat.

Het is jammer, maar ze hebben het slecht gedaan

'Eigen geluid gemist'

En misschien is dat áchter de schermen ook wel gebeurd. Maar de teleurgestelde boeren hebben die stelligheid vóór de schermen in ieder geval niet gehoord. Het CDA had vrijdag initiatief moeten nemen, klinkt het. “Ze hadden het voortouw moeten nemen, een eigen geluid moeten laten horen. Dat heb ik wel gemist”, zegt fractievoorzitter Marcel van der Heijden van het CDA in Laarbeek.

CDA-coryfee Harrie Verkampen uit Gemert, zelf jarenlang actief als raadslid en wethouder, is het met hen eens. “Het is jammer, maar ze hebben het slecht gedaan. Ik was blij met het persbericht, maar ze hebben onder druk van de coalitie bijna niets geleverd”, vindt hij. Uiteindelijk kwam er wel uitstel voor boeren die al vergevorderd zijn met milieuvriendelijke stallen. “Maar dat is echt veel te mager.” De strengere milieueisen die vanaf 2022 gaan gelden blijven namelijk grotendeels staan.

Ander vaatje tappen

Hij denkt overigens dat de onervaren CDA-fractie wel met goede bedoelingen aan de slag is gegaan. “Maar ze moeten wel uit een ander vaatje tappen als er straks na 1 december afstemming komt met het landelijke beleid”, vindt hij. Gebeurt dat niet en kunnen ze er niet meer uithalen voor de boeren, dan kan het CDA beter uit de coalitie stappen, volgens CDA-coryfee.

Dit weekend komen de lokale afdelingen en het CDA Brabant bij elkaar in een spoedvergadering. "Als er onrust of onvrede is dan moet je het gesprek aan gaan", laat Inge van Dijk, voorzitter van CDA in Brabant, weten. Ze heeft dit weekend, dus vlak na het debat, de uitnodiging voor dit gesprek de deur uit gedaan. "Als ik signalen van de afdelingen ontvang, dan moet je mensen bij elkaar brengen."

LEES OOK: Brandende Brabantse vlaggen en ME: lang en onrustig boerenprotest in Den Bosch