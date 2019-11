Van kunstschaats naar klapschaats, Ju-Lin de Visser uit Werkendam stapte over

De 18-jarige Werkendamse traint bij het Regionale Talentencentrum Zuid in Tilburg van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Ze zet nu alles op alles om haar schaatsdroom waar te maken. De Visser stopte met haar studie en traint nu vijf dagen in de week, twee keer per dag. "Ik wil alles uit mijn komende seizoen halen", zegt ze.

Toch is het kunstschaatsen niet uit haar leven. De liefde voor deze sport is er nog steeds. De Werkendamse geeft nu naast haar langebaantrainingen les in het kunstschaatsen.