Palingboer Paul vindt bedrijfsauto na jaren terug in Marokko: 'Ook daar zijn we populair'

Een palingbusje in Marokko ziet er toch anders uit dan in Helmond. (foto: Paul Meulendijks)

Palingboer Paul Meulendijks uit Helmond had verwacht de bedrijfswagen van zijn ouders nooit meer terug te zien. Toch dook het oude barrel uit 1997 deze week ineens op in Marokko. "Dit is echt prachtig!"

Een oplettende klant van de Helmondse palingkwekerij en -rokerij kwam het voertuig tegen op vakantie. Hij aarzelde geen moment en stuurde een foto naar zijn vaste viswinkel. "Ik vind het echt heel grappig, vooral omdat de reclamestickers er nog opzitten. We hebben overigens geen bestellingen uit Marokko gehad", lacht de palingroker.

Kleine jongen

Vorig jaar nam Paul het familiebedrijf over van zijn ouders. Hij heeft mooie herinneringen aan de grijze bestelbus. "Als kleine jongen zag ik mijn ouders hier al in rijden. Ook hebben ik hier mijn eerst ritjes in gemaakt, na het behalen van mijn rijbewijs."

De bus werd in 2009 verkocht aan een autohandelaar, die hem naar Afrika transporteerde. "Daarna hebben we er nooit meer iets van gehoord." Totdat deze week het onverwachte mailtje met de foto verscheen.

Toch is het hoofdstuk rondom de bus nog niet helemaal gesloten. "Ik zou hem best terug willen. Het is nu echt een collector's item! Dan zou ik hem weer helemaal opknappen."

En dus probeert Paul in contact te komen met de nieuwe Marokkaanse eigenaar. Waar in Marokko het voertuig precies staat, is onduidelijk.