CDA Brabant houdt crisisberaad in hotel Tilburg om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen

CDA Brabant is zaterdag in een hotel in Tilburg bij elkaar om de interne crisis te bezweren, die is ontstaan vanwege het landbouwbeleid. Er zijn ongeveer honderd mensen aanwezig.

De achterban van het CDA is op z’n zachtst gezegd ontevreden over het optreden van de Statenfractie in het boerendebat van vorige week vrijdag. De bijeenkomst is op een geheime locatie vanwege bedreigingen van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF).

Voor de bijeenkomst begon, wilden de CDA'ers niet veel kwijt. Ze kregen afgelopen week een uitnodiging van voorzitter Inge van Dijk van CDA Brabant om zaterdag bijeen te komen om te praten over interne crisis.

De lokale afdelingen van het CDA waren zeer ontevreden met het optreden van de Statenfractie tijdens het boerendebat van vorige week vrijdag in de Provinciale Staten. Afgelopen donderdag maakte het CDA alsnog een draai van 180 graden en verraste de coalitiepartijen. De deadline van 1 april 2020 voor boeren om een vergunning voor een milieuvriendelijke stal aan te vragen, moet als het aan het CDA ligt alsnog van tafel.

Met de harde opstelling legt het CDA een bom onder het coalitie-akkoord. Enkele CDA'ers wilden zaterdagmorgen wel kwijt dat ze het niet handig vonden wat de afgelopen tijd is gebeurd Gedeputeerde Renze Bergsma zei, vlak voor de bijeenkomst, dat hij hoopt dat hij over een paar weken nog gedeputeerde is.