Man met wapens zoekt ruzie in Werkendam, groep grijpt in

Een 34-jarige man uit Werkendam is vrijdagavond aangehouden omdat hij mensen op de J.C. Pieckstraat in Werkendam met wapens bedreigde en ruzie zocht.

Getuigen waarschuwden rond kwart over tien de politie. Toen agenten aankwamen op de Pieckstraat, zagen ze daar een groepje mensen staan. Een van de mensen uit dat groepje had een van de wapens van de man afgepakt en gaf dit aan de agenten.

Luchtdrukwapen en alarmpistool

Toen de agenten de verdachte vervolgens fouilleerden, vonden ze in zijn kleren nog een wapen. Het zou gaan om een luchtdrukwapen en een alarmpistool. Die zijn in beslag genomen. De verdachte is vastgezet voor verder onderzoek. Waarom hij ruzie zocht, is niet duidelijk.