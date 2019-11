Allerzielen op kerkhof Volkel springlevend: 'We leggen elk jaar bloemen bij ons moeke'

De traditie om op Allerzielen de doden te herdenken is in Volkel nog springlevend. In de loop van de zaterdag veranderde het kerkhof aan de Kloosterstraat in één grote bloemenzee. De familie Raaijmakers, broers en zussen, komen ieder jaar naar het kerkhof op 2 november om hun in 1955 overleden moeder te herdenken.

Een bijzondere dag is deze Allerzielen voor de familie Raaijmakers. Deze zaterdag cremeerden ze ook een overleden broer. "Maar hij was ernstig ziek, dus wij hebben er wel vrede mee dat hij is overleden", zegt An Raaijmakers. Samen met haar broers en zussen komt ze een mooi wit boeket leggen bij het goed verzorgde graf van hun overleden moeder.

Ons moeke

"Wij komen altijd bloemen leggen bij het graf van ons moeke", zegt zoon Frans met genegenheid. Want 'moeke' mag dan al heel lang geleden overleden zijn, ze is zeker nog niet vergeten. An Raaijmakers denkt nog vaak aan haar: "Dan denk ik: hoe zou ons moeke dat gedaan hebben."

De familie houdt Allerzielen in ere. "Het is belangrijk om de doden te herdenken, wij hebben ook nog een zoon verloren", zegt Frans: "En ze zijn zeker niet vergeten, ze zijn pas echt dood als je er niet meer over praat."

Bloemenzee

Zo denken veel mensen in Volkel, waar de traditie van Allerzielen in ere wordt gehouden. De hele dag is het een komen en gaan van mensen die bloemen komen leggen op het graf van hun dierbaren. Het kerkhof is in de loop van de dag omgetoverd in een grote bloemenzee.