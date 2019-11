Sneakerfans slaan hun slag bij Deadstock Market in Tilburg: 'Hier was ik al zo lang naar op zoek!'

De markt trekt liefhebbers van heinde en verre. Logisch, want hier heb je grote kans om dat ene machtig mooie paar schoenen te bemachtigen waar normaal eigenlijk niet aan te komen is, niet in de winkel en niet via internet.

Deze sneakerfans breidden hun collectie vandaag flink uit.

Lang gespaard

Edwin uit het Zeeuwse Goes is speciaal voor de Deadstock Sneaker Market naar Tilburg afgereisd, op zoek naar de Nike Airmax 180, de eerste schoen met 180 graden zichtbare air-demping. "Eind jaren negentig speelde ik als jongetje van 12 met de grote jongens op het plein", vertelt hij. "Daar zag ik ze voor het eerst, aan de voeten van een van die gasten. En ik vond ze echt magisch. Lange tijd heb ik er hard heb ik voor gespaard. Uiteindelijk heeft mijn moeder ook nog een deel bijgelegd, en toen had ik ze."

Inmiddels heeft hij zo'n tien paar sneakers in z'n bezit, maar die Airmax 180 zat er nog niet bij. En hij heeft geluk, want bij een van de kraampjes vindt hij ze, spierwit, met blauwe en rode details. Vraagprijs: 200 euro. "Ik ben hier zo blij mee, mijn dag is goed. En zeker ga ik ze dragen, maar alleen met mooi weer, anders worden ze vies."

De 16-jarige Kaïn uit Limburg heeft zijn sneakers juist meegenomen naar de markt, in de hoop ze te kunnen verkopen. Fel oranje Air Jordans zijn het, en hij wil er 210 euro voor hebben. "Dit is de tweede keer dat ik sneakers doorverkoop, en de eerste was ik binnen een week kwijt met mooie winst. Zo verdien ik er een zakcentje mee."

Sjiek dierenprintje van ponyhaar

Bij de kraam van Prime is het dringen geblazen. Honderden schoenen staan er in keurige rijen opgesteld maar de echte kostbare exemplaren, die bewaren ze achter de kraam. Zoals de Nike Airmax 1B Safari uit 2006, met een sjiek dierenprintje, gemaakt van ponyhaar. Voor minder dan 1000 euro gaan ze niet weg. "Dit zijn echte beauties, ja", zegt de eigenaresse, "Ze komen van Atmos, een Japanse sneakerwinkel." Deze zijn gedragen, en nieuw zijn ze nog kostbaarder. "Dan betaal je minimaal 1500 euro."

Nike Airmax uit Japan, vraagprijs duizend euro.

Even verderop staat een meisje zichzelf breedlachend voor de spiegel te bewonderen, een stel grijsgebloemde Nikes aan haar voeten. Helemaal uit Driebergen komt ze, samen met haar moeder. "Hier was ik al zo lang naar op zoek", zegt ze glunderend. "Heel internet heb ik afgestruind, maar niks. En nou heb ik ze gewoon!"

Vijftig paar sneakers

Donovan uit Heerhugowaard heeft maar liefst vijftig paar sneakers thuis. Hij bewaart ze onder glazen stolpen, want 'in de doos is zo suf'. Eén paar is al vijftien jaar oud. "Daar zijn er destijds maar 1300 van gemaakt, terwijl er normaal zo'n 30.000 paar op de markt komen. Een echt collectors item, dus. De duurste? Die kostten 600 euro, maar dragen doe ik ze niet, want ze zijn me te klein, haha!"