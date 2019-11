Krezip ontvangt gouden plaat voor nieuw album

"Dit is toch niet normaal!! Ons gloednieuwe album Sweet High is nu al goud. Wat een trip. We zijn over the moon en sprakeloos! Dankjewel voor al jullie oneindige enthousiasme", zo reageert de band op hun Facebookpagina.

Het is het eerste album van de band na hun break-up in 2009. In januari kondigde Krezip aan na tien jaar terug te keren voor een optreden op Pinkpop en drie concerten in de Ziggo Dome in oktober van dit jaar. Ook brachten ze een nieuwe single uit genaamd ‘Lost Without You’, ook die kreeg snel een gouden status.