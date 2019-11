A2 bij Best weer open na ongeluk met twee auto's

De snelweg A2 bij Best is tot tien uur zondagmorgen in de richting van Eindhoven afgesloten geweest. Dit kwam door een ongeluk waarbij twee wagens betrokken waren. Hierbij vielen twee gewonden.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor zeven uur ter hoogte van de afslag Best. Het verkeer werd omgeleid via de af- en oprit, waardoor er voor de weggebruikers amper hinder ontstond.

Een van de auto's was achterop de andere gereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies heeft kunnen gebeuren. Eén van de auto's sloeg over de kop.

Door brandweer uit auto gehaald

De bestuurder van de achterste auto raakte gewond aan zijn been. Vermoedelijk is het been gebroken. Hij is door de brandweer uit de auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurster van de voorste auto raakte gewond aan haar hoofd. Zij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Beide wagens zijn geborgen.