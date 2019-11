Schot gelost bij overval juwelier, eigenaren mishandeld en vastgebonden

Bij de overval, zaterdagavond op juwelierszaak Franc Cortenbach in Waalwijk, is geschoten. Ook is het echtpaar, dat eigenaar is van de winkel aan de Grotestraat, vastgebonden en mishandeld.

De daders, vermoedelijk waren het er drie, zijn spoorloos. Het is niet bekend of ze iets buit hebben gemaakt. Het schot werd door één van de overvallers gelost in de woning van het stel, dat boven de zaak woont. Hierbij werd niemand geraakt.

'Raar geluid'

Even na tien uur hoorden de eigenaren volgens de politie een raar geluid. De vrouw keek in de hal en zag dat de voordeur openstond. Toen zij naar beneden ging, stond er een persoon met een masker. Direct werd de vrouw flink geduwd, waarna zij op de grond viel.

Vervolgens stapten er mogelijk nog twee overvallers de woning binnen. De vrouw werd vastgebonden. Na een worsteling met de daders werd ook haar echtgenoot vastgebonden. Het was al snel duidelijk dat de overvallers de juwelierszaak binnen wilden. Toen ze hierin geslaagd waren, trad direct een alarmsysteem in werking en verspreidde zich rook door de gehele zaak. De politie denkt dat de daders daarna gevlucht zijn in de richting van de Winterdijk in Waalwijk. Terwijl de overvallers in de zaak waren, bleven de vrouw en de man vastgebonden achter in hun woning.

Onderzoek in en om juwelierszaak

Nadat de melding over de overval was binnen gekomen, gingen direct diverse politiewagens naar het adres aan de Grotestraat. Hier vonden ze de slachtoffers. Direct werd in en om de juwelierszaak onderzoek gedaan.

Meerdere mensen in de buurt vertelden dat zij een ‘harde knal’ hadden gehoord. Zij vermoedden een schot. Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad in de woning in de lucht is geschoten. Hierbij raakte niemand gewond. Wel zijn de hevig geschrokken eigenaren voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis. Zij hebben diezelfde avond aangifte gedaan.

De politie is op zoek naar getuigen. De daders waren opvallend lang, vermoedelijk rond de 1,90 meter, en ze droegen donkere kleding. Ten minste één van hen droeg een wit masker voor zijn gezicht.

LEES OOK: Juwelier Waalwijk overvallen, twee mensen vastgebonden