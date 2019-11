Juwelier trilt nog na van overval: 'Het waren bomen van kerels, we hadden geen schijn van kans'

Al met al duurde het misschien nog geen tien minuten, maar de impact was enorm, zo vertelt Cortenbach een dag later. De schrik zit er nog goed in en bovendien raakte hij gewond aan zijn rug en (zichtbaar) aan zijn oor en oog. Zijn vrouw werd eveneens te grazen genomen door de drie overvallers; zij is deze zondagochtend te overstuur om te kunnen reageren. Het paar is blij met de steun van familie, die naar hun huis aan Waalwijk is gekomen om hen bij te staan.

De juweliersvrouw werd door de overvallers vastgebonden met tiewraps.

Vastgepakt en vastgebonden

De ellende voor het echtpaar Cortenbach begon tegen tien uur zaterdagavond. De drie overvallers waren met een ladder het dak opgeklommen en door een dakraam, dat openstond, naar binnen gekomen. Mevrouw Cortenbach had wat geluiden gehoord, ging kijken wat er aan de hand is en werd direct vastgepakt en vastgebonden.

“Dat deden ze bij mij ook. Ik werd geschopt en geslagen. Zelfs toen ik op de grond lag. Ze droegen maskers, waren enorm groot en ik denk van Oost-Europese afkomst. Het was net alsof we in een horrorfilm terecht waren gekomen. Ze hebben inderdaad ook geschoten. Drie keer. Met een alarmpistool. Pure intimidatie! Dat wapen hebben ze eveneens op mijn hoofd gericht, wat me al eens eerder bij een overval is overkomen", vertelt haar 58-jarige echtgenoot.

'Twee kasten leeggehaald'

"Ik heb nog met ze gevochten en misschien is dat ook mijn redding en die van mijn zaak geweest. Terwijl ik vastgebonden achterbleef, zijn ze naar de winkel gelopen. Daar trad toen gelijk een alarmsysteem in werking, waarbij de hele zaak onder rook kwam te staan. Ze hebben nog wel twee kasten leeggeroofd en daarna zijn ze weggegaan.”

“De verzekering zal de meeste schade wel vergoeden, maar de impact die deze overval op ons heeft gemaakt, die moeten we zelf zien te verwerken. Je beseft amper wat er gebeurt", aldus Cortenbach.

Het echtpaar werd al twee keer eerder overvallen. Maar nooit eerder waren de daders daarbij hun huis binnengedrongen. "Ik ben hier op mijn 26e begonnen. Ik kan niet anders en moet nog tien jaar. Het is en blijft een mooi vak, maar na zo'n overval ga je van alles denken", vertelt Cortenbach, die echter weigert het bijltje erbij neer te leggen.

