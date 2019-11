Luca (19) uit Boxmeer is doordeweeks studente en motorcrosster in het weekend

Brabant is een echte motorcrossprovincie met van de lente tot de herfst talloze crosswedstrijden en vele honderden amateurcrossers. Voornamelijk mannen, maar in die mannenwereld is ook een select groepje vrouwen dat op de motor stapt.

Bij Luca ging dat niet zonder slag of stoot. Haar vader, vroeger zelf een crosser, vond het maar niets dat zijn dochter wilde gaan rijden. Tot haar zestiende wist hij het tegen te houden. "Het is keiduur en toch ook wel gevaarlijk."

Virus

Toen dochter Luca bij een vriend op een crossmotor stapte, was ze voorgoed verkocht en ging vader Gert-Jan overstag. "We hebben een motor gekocht en ze is meteen gaan rijden. Haar broertje rijdt nu ook en we maken we er een gezinsuitje van."

Tussen de manches door sleutelt hij aan de motoren van Luca en zoon Timo (14). Het motorcrossvirus heeft hem weer te pakken, vertelt vader Willems. Ook moeder Willems is mee en vertelt vol trots over haar crossende kinderen.

Hobby

Luca is een echte amateurcrosster, ze rijdt voor het plezier en niet met de ambitie om een toprijdster te worden. "Hoe hoger je komt, hoe duurder het ook wordt omdat je meer schade rijdt en een snellere motor wil en nodig hebt." Ze rijdt nu op een nagenoeg nieuwe Husqvarna TC 125 met 40 pk.

De tiener heeft in het motorcrossen een echte uitlaatklep gevonden, een sport die haar veel meer ligt dan welke andere 'normale' sport dan ook. Dat haar vriendje ook crosst, maakt het alleen maar leuker.

De studente multimedia design weet inmiddels ook haar studie te combineren met haar passie. "Ik ben een bedrijfje gestart dat stickers voor op crossmotoren en helmen maakt en motorcrosskleding bedrukt."