Fans nemen na 17 jaar afscheid van Eftelingattractie PandaDroom

De PandaDroom was 17 jaar lang te zien in de Efteling. (Foto: Efteling)

Eftelingliefhebbers konden zondag voor de allerlaatste keer in de PandaDroom. Sommige fans namen het er nog even van en gingen tientallen keren in de attractie. De 4D-film was zeventien jaar lang te zien, maar de attractie krijgt binnenkort een flinke make-over.

Onder de hashtag #DagPandaDroom namen fans zondag afscheid van hun attractie. Volgens een van de aanwezige fans zaten sommige fanatiekelingen urenlang of zelfs de héle dag in hun geliefde PandaDroom. Om acht uur gingen zeker honderd mensen naar de allerlaatste vertoning ooit.

Lied

'In This Together' was vanaf 2002 het officiële themanummer van de attractie. Het nummer, gezongen door Trijntje Oosterhuis, moest natuurlijk nog even uit volle borst gezongen worden door de fans.

De Efteling steekt 3,5 miljoen euro in een make-over van het 4D-theater PandaDroom. In de attractie is vanaf eind dit jaar een volledig nieuwe voorstelling te zien over respect voor de natuur. De attractie krijgt de nieuwe naam Fabula.