Tot 16.30 uur geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht door kapot spoor

DEN BOSCH -

Er rijden vanaf maandagmorgen halftwaalf geen treinen tussen Den Bosch, Geldermalsen en Utrecht. Ter hoogte van Geldermalsen is een spoorstaaf kapot, zo laat een woordvoerder van ProRail weten. "Deze moet gerepareerd worden waardoor er vanmiddag geen treinverkeer mogelijk is." De NS verwacht dat reizigers in elk geval tot halfvijf rekening moeten houden met vertraging.