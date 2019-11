Los zand, hulpeloos, machteloos, Van de Kerkhofjes komen woorden te kort om PSV te omschrijven

"Inspiratieloos, troosteloos, machteloos en hulpeloos." Dat is de indruk die PSV de laatste tijd maakt op clubicoon René van de Kerkhof. Door het 2-2 gelijkspel bij promovendus Sparta in Rotterdam van afgelopen weekend, ziet de Eindhovense voetbalclub concurrent Ajax nog verder uitlopen in de Eredivisie. Het verschil is in drie weken tijd opgelopen tot liefst acht punten.

"Het was PSV onwaardig", bromt Van de Kerkhof. "Waardeloos, het was los zand. Het is gewoon schandalig wat PSV op dit moment presteert. Het mag niet, dit kán niet." De ex-international verzucht: "Donyell Malen, Steven Bergwijn en Nick Viergever zijn de spelers om wie het bij PSV draait. Als die er niet zijn, is PSV een heel matige ploeg."

De doodsteek voor PSV

Broer Willy - die spreekt van een dramatisch duel - heeft zich vooral verbaasd over de keuzes van coach Mark van Bommel.

"In het eerste kwartier van de tweede helft - toen Michal Sadilek doorschoof naar het middenveld - ging het eindelijk een beetje goed. Toen hadden we grip op Sparta. Gooit Van Bommel Kostas Mitroglou erin en haalt hij Sadilek eruit! Toen waren we de grip in een keer kwijt! Met alle respect voor onze Griek, maar die heeft niks gepresteerd. Ik begreep die wissel niet goed. Die was de doodsteek voor PSV. We moeten blij zijn met dit ene puntje."

'Aan Mark van Bommel hoef je niet te twijfelen'

Desondanks houdt Willy vertrouwen in de coach. Hij vindt Van Bommel 'een goede trainer voor PSV'. "Ik denk dat wat er nu gebeurt allemaal bij het leerproces hoort. Het is de vraag hoe hij hieruit komt. Maar ik denk dat je aan Mark van Bommel niet hoeft te twijfelen."

Broer René ziet wel dat Van Bommel het moeilijk heeft op dit moment. "Hij bevindt zich met PSV in een crisis. Daar moet hij zien uit te komen. Dit is een nieuwe ervaring voor hem. Een jaar geleden liep alles op rolletjes, nu zit alles tegen."

Landstitel weg

Willy benadrukt dat Van Bommel als trainer afhankelijk is van de ontwikkeling van de spelers op het veld. "Het is natuurlijk een manco dat we de laatste tijd vier basisspelers misten. Dan moet je anders gaan voetballen, in een ander systeem. Je ziet dat de nummers twaalf tot en met zestien bij PSV nog niet rijp zijn voor het eerste elftal."

Hoewel het pas november is, heeft René de hoop op de landstitel inmiddels opgegeven. "Ja, het zijn acht belangrijke punten die we hebben weggegeven."

'RKC heeft goed gespeeld'

Waar PSV afgelopen weekend opnieuw slechte zaken deed, boekte RKC het eerste succes van dit seizoen. RKC versloeg middenmoter Heracles Almelo in Waalwijk met 2-0. "De eerste overwinning is binnen. Ik hoop dat er meer zullen volgen", vertelt René. Hij baalt wel dat daar een nederlaag van Willem II bij FC Groningen tegenover staat.

"RKC heeft goed gespeeld", vult Willy aan. "Ik gun RKC deze overwinning en ik hoop dat dit een opsteker zal zijn voor de volgende wedstrijden."

