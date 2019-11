'PSV moet veel meer over lijken gaan', clubwatchers hebben zorgen over mentale weerbaarheid ploeg

In drie weken tijd is PSV van koploper in de Eredivisie - met een goed perspectief op het bereiken van de knock-outfase van de Europa League - een club in crisis geworden. De achterstand op concurrent Ajax is na het gelijkspel van zaterdag bij Sparta gegroeid tot liefst acht punten. "PSV zit in een heel moeilijke fase."

De eerste nederlaag van dit voetbalseizoen leed PSV op 19 oktober bij FC Utrecht. Daar werden Jorrit Hendrix en Nick Viergever uit het veld gestuurd en verloor PSV vervolgens met 3-0. Na de midweekse Europa Leaguewedstrijd tegen LASK Linz (0-0) eindigde de topper thuis tegen AZ vorige week zondag in een stevige 4-0 nederlaag.

Tik van jewelste

"PSV heeft een tik van jewelste gehad van die twee competitiewedstrijden die verloren gingen en waarin geen doelpunt gemaakt werd", vertelt voormalig PSV-coach Aad de Mos. "Dan ga je niet met veel vertrouwen naar Sparta toe."

De Mos wijst erop dat PSV in Rotterdam vier basisspelers miste. Jorrit Hendrix en Nick Viergever - die geschorst waren vanwege de rode kaarten die ze kregen tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht - waren er net als tegen AZ niet bij en ook de geblesseerde Steven Bergwijn en Donyell Malen ontbraken.

"Dat is voor elke trainer moeilijk", legt De Mos uit. "Bergwijn en Malen maken normaal gesproken het verschil in de voorhoede. Nu moeten de invallers het laten zien."

Maar Armindo Bruma, Cody Gakpo en Ritsu Doan hebben het zichtbaar moeilijk met het maken van doelpunten. Toch houdt Van Bommel de ervaren Kostas Mitrooglou op de bank, als pinchhitter. Tot verbazing van veel fans. "Mitroglou in de basis is een optie", knikt De Mos. "Maar je kijkt als trainer naar wat hij op de training brengt. Hij brengt op dit moment niet meer wat hij in het verleden bracht."

De beuk erin

"Ik maak me wat betreft de blessures zorgen, maar ook om de mentale weerbaarheid van de spelers", vertelt acteur en PSV-fan Bas Muijs. "Als het voetballend niet loopt zoals je wilt, zal je de beuk erin moeten kunnen gooien tijdens een wedstrijd. Zonder kaarten te pakken. Dat zie ik niet genoeg."

Ook zaterdag zag de voormalig ster van de soap Goede Tijden Slechte Tijden dat er weer veel persoonlijke duels werden verloren. "Het over lijken gaan, dat moet er bij PSV meer in. De houding: wij zijn PSV, wij zijn hier de baas. Luuk de Jong had dit, Denzel Dumfries heeft het ook. Over de kwaliteit van deze selectie maak ik me geen zorgen. Dat zit wel goed. Zelfvertrouwen opkrikken en die PSV-goals gaan echt wel weer vallen."

'Ajax gaat ook nog wel een dip krijgen'

PSV zit volgens oud-coach en analyticus Aad de Mos wel even in een heel moeilijke fase. "Je wint in twee weken tijd geen wedstrijden. Je raakt op achterstand ten opzichte van Ajax, AZ is je voorbij en Vitesse kan ook nog over je heen komen... Alles valt een beetje samen."

Onder de fans neemt de kritiek op Mark van Bommel toe. Maar De Mos hamert erop dat je als PSV-supporter 'alles in perspectief moet zien'. "Je moet even op de rem trappen", benadrukt hij. "Emoties gaan nu een rol spelen, maar Ajax gaat ook nog wel een dip krijgen. Op dit moment is het overleven voor PSV. Je moet de komende wedstrijden tegen Linz, Willem II en Heerenveen winnen."

Teamuitjes plannen

Volgens acteur Bas Muijs heeft het geen zin om aan de stoelpoten van Van Bommel te zagen. "De opstelling compleet omgooien helpt ook niet. Misschien moet je op een andere manier trainen en een paar goede teamuitjes plannen. Het plezier dat deze groep uitstraalde, moet weer terugkomen."