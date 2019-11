Taakstraffen voor het lekken rond benoeming burgemeester Den Bosch

De twee zeggen 'zwaar teleurgesteld te zijn' in de uitspraak. Ze overwegen beiden om in hoger beroep te gaan. "Het is nu even een afweging of ik mijn principes voorrang ga geven of dat ik pragmatisch deze straf accepteer om een punt achter deze affaire te zetten", is de eerste reactie van Van Creij. "Want het sleept zich veel te lang voort, maar ik vind dat mij onrecht wordt aangedaan. Dus ik moet met mijn advocaat kijken of we vervolgstappen zetten."

Verschillende lezingen

Twee jaar geleden moest een opvolger gezocht worden voor Ton Rombouts als burgemeester van Den Bosch. Sjef van Creij uit Rosmalen zat als raadslid in de vertrouwenscommissie, die belast was met het voeren van de sollicitatiegesprekken met kandidaten. Jos van Son was wethouder. De twee waren partijgenoten en vrienden, maar dat lijkt verleden tijd. Ze komen met verschillende lezingen over wat er nu precies gebeurd is in de benoemingsprocedure.

Maar de rechter acht bewezen dat ze allebei wel degelijk hebben gelekt.

Van Creij ging volgens de rechter zijn boekje te buiten door aan Van Son te vertellen dat Jan Hamming de nieuwe burgemeester zou worden. Ook zou hij tegen iemand anders opmerkingen hebben gemaakt over de politieke kleur van de beoogde nieuwe burgemeester. Twee weken geleden ontkende hij dat ten stelligste tegenover de rechter,

Jos van Son heeft de informatie die hij van zijn vriend en partijgenoot kreeg, doorgebriefd aan de andere wethouders.

Extra pijnlijk

De zaak werd extra pijnlijk, toen Jan Hamming uiteindelijk bedankte voor de functie en koos om burgemeester van Zaanstad te worden. Uit een gedetailleerde reconstructie in het Brabants Dagblad bleek toen dat Jack Mikkers de tweede keus was als burgemeester van Den Bosch.

Van Creij en Van Son hoorden twee weken geleden bij de behandeling van hun zaak voor de rechtbank al ieder duizend euro boete tegen zich eisen. Dat is niet de maximale straf die staat op het lekken van vertrouwelijke informatie tijdens de procedure rondom een burgemeestersbenoeming: justitie had ook gevangenisstraffen kunnen eisen.

Eerder meldde Omroep Brabant ten onrechte dat er naast de taakstraf ook een boete van duizend euro werd opgelegd. Dat is niet juist.