Alweerrr een winnaar in casino Eindhoven, moet iedereen nu daarheen? 'Alleen voor de gezelligheid'

Je zult het maar meemaken, een avondje casino en een half miljoen euro rijker naar buiten gaan. Dat overkwam een man zaterdagavond in Holland Casino in Eindhoven. En hij was zeker niet de eerste die er met een groot bedrag vandoor ging na inzet op het Mega-Millions-apparaat. Eerder gingen winnaars al met meerdere miljoenen aan de haal.

De man die zaterdagavond vijf ton op zijn rekening mocht bijschrijven, zette vier euro in. Als hij de maximale inzet van vijf euro had gedaan, kon hij maar liefst 1,1 miljoen euro in zijn zak stoppen.

Niet meteen naar casino rennen

Het zijn duizelingwekkende bedragen waar de meeste mensen niet snel mee te maken krijgen. Maar om nu meteen naar het casino te rennen, raadt hoogleraar kansrekening aan de TU Eindhoven, Remco van der Hofstad niet aan.

“Op de lange termijn maakt het casino winst. Dus als een machine zo’n groot bedrag uitkeert, moet er door heel veel andere spelers heel veel geld in gestoken worden om ervoor te zorgen dat het casino uiteindelijk winst maakt.” Volgens hem is het, mits de machine goed werkt, puur toeval dat er in relatief korte tijd vaak gewonnen is in de Eindhovense vestiging.

Eerdere winnaars

Want drie weken geleden hadden twee vrienden het geluk om 1,4 miljoen euro uit een Eindhovense machine te trekken. Het is niet bekend hoeveel zij hadden ingezet. In april vorig jaar liep een man met ruim 2,7 miljoen euro fluitend naar buiten. En in september 2016 won een stel uit Waalre ruim 1 miljoen euro.

“We zijn geneigd om een rationele verklaring te vinden voor toeval. Ook als die verklaring er niet is. Maar de realiteit is dat het niet te berekenen valt of je daadwerkelijk gaat winnen op een bepaalde automaat. De euro die je erin stopt moet precies onder de juiste omstandigheden ingezet worden. Dat kun je niet forceren. Je kunt er geen invloed op uitoefenen, je moet gewoon mazzel hebben.”

Winkans niet groter als er vaak wordt gewonnen

“Wel is het zo dat als er vaak op een bepaalde automaat wordt ingezet, de kans groter is dat er een keer een groot bedrag uitkomt. Maar de winkans is per spel net zo groot als op ieder andere automaat.”

Dus om nu massaal het spel te gaan spelen met het idee dat je zeker gaat winnen, heeft dus niet zo veel zin. “Tenzij je gewoon voor de gezelligheid gaat”, zegt Van der Hofstad. “Misschien heb je mazzel. Want daar gaat het om: het idee dat je mogelijk iets kunt winnen zorgt voor spanning en plezier.”