ABN AMRO moet Bredase wietkwekers bankrekening geven, vindt rechter

Project C, een Bredaas initiatief voor legale wietteelt, mag een zakelijke bankrekening openen bij ABN AMRO. De bank mag de wiettelers het recht op een bankrekening niet weigeren, zo heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter besloten. Binnen veertien dagen moet Project C alsnog kunnen bankieren.

Het is 'niet aannemelijk' dat project C de wet zal overtreden en ze hebben een bankrekening nodig, meent de rechter.

Huisarts Ronald Roothans, advocaat Peter Schouten, voormalig politicus Joep van Meel en kassenbouwexpert Pascal van Oers hebben vorig jaar een plan gelanceerd, Project C, voor deelname aan het overheidsexperiment met de gereguleerde teelt van cannabis. De bank mag wel in de voorwaarden opnemen, dat de rekening niet misbruikt wordt voor illegale activiteiten.

Om een aanvraag in te kunnen dienen, moeten ze kosten maken. Die wilden ze niet contant betalen. Het lukte de vier echter niet om een bankrekening te openen.

LEES OOK: Legale wietkwekers krijgen geen bankrekening van ABN AMRO en spannen een kort geding aan

Al bijna een jaar heeft Project C bij alle Nederlandse banken geprobeerd een rekening te krijgen, maar zonder resultaat. Het gaat niet om bancaire financiering, maar slechts om een IBAN-nummer. Bijna iedere bank gaf aan dat de activiteiten niet binnen het ethisch beleid passen of zelfs buitenwettelijk zijn.

Ze kozen voor ABN AMRO omdat twee van de oprichters van Project C zowel zakelijk als privé al tientallen jaren bij deze bank bankieren. Bovendien heeft de overheid een meerderheidsbelang in ABN AMRO.

Reactie Project C

Project C spande een kort geding aan tegen de bank. In een reactie laat Joep van Meel weten dat de vier initiatiefnemers 'heel verheugd zijn' over de uitspraak van de rechter. "We vinden het mooi dat de rechter zegt dat een bank ook een maatschappelijke nutsfunctie heeft en zich niet kan verstoppen achter contractvoorwaarden. Ook heeft de rechter bepaald dat er een spoedeisend belang was, iets wat ABN AMRO ontkende."

De Eerste Kamer debatteert dinsdag over de 'Wet gesloten coffeeshopketen', de Tweede Kamer is al akkoord met het experiment. "Pas in het eerste kwartaal van 2020 kunnen we een vergunning aanvragen. We zijn nu bezig met de voorbereiding daarop. Maar met dit kort geding is een belangrijke horde genomen."

LEES OOK: 'Belachelijk hoe de bovenwereld wordt benadeeld', legale wietkwekers eisen bankrekening via rechter