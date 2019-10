Legale wietkwekers krijgen geen bankrekening van ABN AMRO en spannen een kort geding aan

Pascal van Oers, Peter Schouten en Ronald Roothans willen een bankrekening voor Project C (foto: Collin Beijk).

Vier Bredanaars spannen een kort geding aan tegen ABN AMRO. Ze doen mee aan een overheidsproef voor legale wietteelt maar krijgen van geen enkele bank een rekening. Het kort geding dient maandagmiddag in Amsterdam.

Huisarts Ronald Roothans, advocaat Peter Schouten, voormalig politicus Joep van Meel en kassenbouwexpert Pascal van Oers hebben vorig jaar een plan gelanceerd, Project C, voor deelname aan het overheidsexperiment met de gereguleerde teelt van cannabis.

Er is gekozen voor ABN AMRO omdat twee van de oprichters van Project C zowel zakelijk als privé al tientallen jaren bij deze bank bankieren. Bovendien heeft de overheid een meerderheidsbelang in ABN AMRO.

Vertraging

De voorbereidingen lopen vertraging op doordat het verkrijgen van een bankrekening onmogelijk blijkt. Al bijna een jaar heeft Project C bij alle Nederlandse banken geprobeerd een rekening te krijgen, maar zonder resultaat. Het gaat niet om bancaire financiering, maar slechts om een IBAN-nummer. Bijna iedere bank geeft aan dat de activiteiten niet binnen het ethisch beleid passen of zelfs buitenwettelijk zijn.

Project C vindt dit 'niet te verteren en stigmatiserend' en heeft meermaals schriftelijk verklaard keurig binnen de kaders van het overheidsexperiment en de reeds geldende wetgeving te opereren.

'Niet contant betalen'

“We gaan geen gram cannabis telen zonder vergunning. We zijn alleen de aanvraag aan het voorbereiden, maar moeten daar wel kosten voor maken en die willen we niet contant betalen", zegt bestuurder Joep van Meel. "Het is niet mogelijk om een transparant bedrijf op te zetten binnen een gesloten coffeeshopketen zonder deel te kunnen nemen aan het Nederlandse betalingsverkeer."

