Zwarte piet dit jaar voor het laatst te zien bij intocht in Eindhoven

De gemeente en organisatie gaan vanaf 2020 volledig de landelijke lijn volgen. Waarschijnlijk worden hier roetveegpieten mee bedoeld. Bij de landelijke intocht in Apeldoorn en op het Sinterklaasjournaal van de NTR wordt daar dit jaar al voor gekozen.

‘We realiseren ons dat deze veranderingen nooit naar ieders tevredenheid kunnen zijn. Voor ons staat een plezierig feest voor iedereen maar vooral voor de kinderen voorop’, valt te lezen.

Er zijn dit jaar ook al voor veranderingen gekozen. De Sint neemt naast zwarte pieten ook bontgekleurde glitterpieten, Bob de Bouwerpieten en K3-pieten mee.

Acties

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft demonstraties aangekondigd bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Als reactie daarop liet Pegida weten ook te komen. Waar en hoe de groepen mogen demonstreren is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt daar eind deze week meer over bekend.

De intocht liep vorig jaar uit de hand toen voorstanders van Zwarte Piet door een politieafzetting probeerden te breken om bij de KOZP-demonstranten te komen. Ze gooiden met eieren, pepernoten en blikjes bier naar de demonstranten. Ook deelden ze klappen, trappen en beledigingen uit.

