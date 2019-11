Eindhoven en Den Bosch weten van demonstratieplannen Kick Out Zwarte Piet, ‘Waar, wordt nog bekeken'

Op zaterdag 16 november staat de intocht van Sinterklaas in Eindhoven gepland. KOZP gaat ook dit jaar de straat op om te demonstreren tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet. Vorig jaar liep het tijdens de intocht Van Sinterklaas uit de hand toen voor- en tegenstanders elkaar in de haren vlogen.

Uit elkaar halen

Beide partijen moesten toen uit elkaar gehaald worden door de politie. Ook Pegida, voorstanders van Zwarte Piet, heeft aangegeven op 16 november naar Eindhoven te komen. "Als KOZP komt, dan komen wij ook. We willen op dezelfde plek en op dezelfde tijd demonstreren. Niet vijf kilometer verderop op een industrieterrein. Eigenlijk willen we niet, want het is vooral een kinderfeest", laat Pegida-voorman Edwin Wagensveld weten.

In Den Bosch heeft de groep ‘Den Bosch kan het’ (verbonden aan Kick Out Zwarte Piet) een demonstratie aangekondigd. De intocht in Den Bosch is op zondag 17 november. Bij de intocht lopen naast roetveegpieten, Zwarte Pieten mee.