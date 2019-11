Joop gaat op pad met mensen die slecht ter been zijn, in de race voor titel Brabander van het Jaar

Met een lift wordt een mevrouw in een rolstoel omhoog getakeld en de bus in geholpen. Ondertussen is Joop druk bezig om de rollators onder in de bus te leggen. Hij legt uit: "Het is een hele klus om met mensen die niet of nauwelijks kunnen lopen, op stap te gaan. Voordat iedereen veilig zit, ben je zo een half uur verder."

Maar dat mag de pret niet drukken. Want de mensen die mee mogen met de bus van Rolerisuit zijn blij dat ze er even uit kunnen. Een mevrouw legt uit: "Alle uitjes zijn voor ons zijn heel wat. We zitten anders altijd maar binnen." Haar buurvrouw vult aan: "Dit is heel gezellig. We gaan nu naar Prinsenbeek. Daar gaan we koffie drinken en een gebakje eten."

Bekijk hier het uitstapje dat ze met Rolerisuit naar Prinsenbeek maakten:

Die blije gezichten om je heen is heel fijn

Joop en de vrijwilligers verzorgen uitjes voor duizenden mensen in West-Brabant. Zoals een dagje naar de Efteling of het bloemencorso. Maar eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit waar de rit naar toe gaat. Joop: "Het gaat er die mensen vooral om dat ze iets anders zien dan de kamer waar ze al de hele dag doorbrengen."

Rolerisuit heeft speciale bussen waar rolstoelen in kunnen. Alle chauffeurs rijden vrijwillig. Joop stuurt als voorzitter van Rolerisuit al twintig jaar alle vrijwilligers aan. "Als er iets geregeld moet worden dan doe ik dat. Ik spring bij waar het nodig is. En dat doe ik met veel plezier. Al die blije gezichten om je heen, dat is heel fijn en waar ik het voor doe."

Andere genomineerden

Wil je ook de andere genomineerden leren kennen? Hou onze website in de gaten of kijk op tv naar Brabant Nieuws. Daarin wordt van 11 t/m 22 november iedere werkdag een genomineerde voorgesteld. Ook zal op die dagen een van de genomineerden te horen zijn in het radioprogramma Afslag Zuid.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 22 november 18.00 uur tot en met vrijdag 6 december 18.00 uur. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle kandidaten.

Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie de Brabander van het Jaar is geworden.