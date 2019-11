De Beer van Brabant, lichtfestival GLOW en nog een handvol leuke weekendtips

Lichtfestival GLOW in Eindhoven (vanaf zaterdag)

Waarom staat Eindhoven bekend als dé lichtstad van ons land? Dat laat de stad zien tijdens het achtdaagse lichtfestival GLOW van 9 tot en met 16 november. In de binnenstad zijn verschillende karakteristieke gebouwen en objecten op een bijzondere manier in de ‘schijnwerpers’ gezet. Het thema van Glow is Living Colors. De route langs de lichtprojecten is ongeveer vijf kilometer lang. De route voert onder meer langs de Paterskerk, Mariënhage en het Dela-gebouw. De drieluik Triptych Metaphor is één van de hoogtepunten van de route die begint op het Stationsplein.

Het lichtfestival is gratis te bezoeken, alleen voor de lichtshow in het Philips Stadion wordt entree gevraagd (t/m 12 jaar: 1 euro, vanaf 12 jaar: 5 euro). Openingstijden: zaterdag 9 november: 18.30 - 00.00 uur, 10 t/m 14 november: 18.30 – 23.00 uur, 15 t/m 16 november: 18.30 uur t/m 00.00 uur.

Robotfeest ‘Ik en mijn robot’ in Boxtel (zaterdag)

Zaterdagmiddag blijven de boeken in bibliotheek Boxtel Bosch voor één keer in de rekken staan. In de bieb wordt namelijk het robotfeest ‘Ik en mijn robot’ gehouden. En dat is een feest voor kinderen tot ongeveer 88 jaar, zo laat de organisatie weten. De middag staat in het teken van het kennismaken en spelen met verschillende robots. Ook een eigengemaakte robot is van harte welkom. Behalve het bewonderen van de robots, kun je ook leren om robots te programmeren. De toegang is gratis. Het Robotfeest is aan de Burgakker 4 in Boxtel en duurt tot 16.30 uur. Tip: neem je smartphone mee, want sommige robots en activiteiten maken gebruik van een QR-code.

Bewoners genieten van zorgrobot Zora.

Amerikaans worstelen in Alphen (zaterdag)

Het betere gooi- en smijtwerk, opgepompte spierballen, heethoofden en de good guys tegen de bad guys. Dat is een notendop Pro-Wrestling, beter bekend als het Amerikaans showworstelen. Zaterdag wordt het Cultureel Centrum Den Heuvel in de Heuvelstraat in Alphen omgebouwd tot worstelpaleis waar meerdere bekende gladiatoren in de Arena zullen verschijnen. Het showworstelen werd vooral populair door onder meer Hulk Hogan. Wie verschijnen er op de mat in Alphen: Max Damon, Nick Lux, Axl Star en natuurlijk de Brabantse favoriet Johnny Evers, beter bekend als de Beer van Brabant.

Entreekaarten (tien euro in de voorverkoop) kun je bestellen bij Pro-Wrestling of via de website van het cultureel centrum Den Heuvel. Kinderen tot en met 14 jaar mogen voor vijf euro naar binnen. De wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Zowel vanuit Tilburg en als Breda rijdt buslijn 132 naar Alphen.

Foto: Pro-Wrestling

40UP? Tijd om te dansen in Helmond (zaterdag)

High wine met vriendinnen, een spaarzaam bioscoopje pikken of naar het theater? Voor veel 40-plussers is dit tegenwoordig het programma voor een avondje uit. Waar is die tijd gebleven dat er weer eens lekker ouderwets werd gedanst tot sluitingstijd? Niet zomaar één nummer, maar de hele avond. Zaterdag verandert de Cacaofabriek aan de Cacaokade in Helmond in een danspaleis tijdens het befaamde 40UP. Vanaf 21.00 uur is het een groot feest der herkenning. Om 02.00 uur sluiten de deuren van de Cacaofabriek. Entree is 17,50 euro (voorverkoop 15 euro).

Mineralen- en fossielenbeurs in Berghem (zondag)

De mineralen- en fossielenbeurs GeoSfeer staat bekend als dé gezelligste beurs voor liefhebbers en verzamelaars . De 41e editie wordt gehouden in het dorpshuis De Berchplaets aan de Sportstraat in Berghem. In het dorpshuis staan zo’n dertig marktkramen waarin de standhouders er alles aan doen om hun kennis over geologie, fossielen en mineralen te delen. Ook dit jaar verwacht organisator Geo-Oss weer ongeveer duizend bezoekers. De beurs begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Entree is 3,50 euro voor volwassenen en 1,00 euro voor kinderen. Donateurs mogen gratis naar binnen. Vanuit Oss is het een kwartiertje fietsen naar het dorpshuis, vanuit Schaijk brengt buslijn 96 je naar Berghem.