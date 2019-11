Radio is de grootste passie van René: 'Op kortegolf luisteren naar zenders in Noord-Korea'

Het begon ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw. Terwijl mijn moeder druk was met de huishouding stond de kleine René bij de gloeiende buizenradio. Die stond afgestemd op Arbeidsvitaminen. Gefascineerd keek ik naar de afstemschaal met allemaal exotische plaatsnamen als Beromünster, Lathi en Budapest. Nieuwsgierig draaide ik aan de afstemknop in de hoop die verre oorden te horen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. "Afblijven hoor, dadelijk gaat die kapot", kreeg ik vermanend te horen.

Een afstemschaal van een oude buizenradio

Veronica

Als tiener kreeg ik mijn eerste eigen radio. Een Vendomatic transistorradio van V&D. Fel plastic paars, hij zou nu weer hip zijn, en met alleen de middengolf. Er ging een wereld voor mij open. Want naast het toen best wel saaie Hilversum 1 en 2 waren er de zeezenders Veronica, Noordzee en Caroline. Dat was spannend, radio vanaf een piratenschip op de Noordzee. Mijn eerste cassettebandje is een opname van het laatste uur van Veronica vanaf zee. Legendarische radio met een snikkende Rob Out en een tikkende klok naar wat het einde van de piratenzender zou zijn.

Radio Moskou

Later kreeg ik een Philips wereldontvanger, een draagbare radio met kortegolf. Voor de jongere lezers, dat is een radioband waarop je de hele wereld kan ontvangen. Een soort internet op de radio zeg maar. Op die radio heb ik bijna de hele wereld gehoord. De toen nog communistische Oostbloklanden hadden in de jaren zeventig en tachtig enorme kortegolfzenders die in bijna alle talen van de wereld uitzonden. Radio Moskou was zelfs dagelijks in het Nederlands te horen. Saaie propaganda, want de Sovjet Unie was natuurlijk het paradijs op aarde, maar wel heel bijzonder en fascinerend.

Een ouderwetse kortegolf radio

Op een gegeven moment ontdekte ik dat er meer radiogekken zijn die graag naar verre radiozenders luisteren en werd ik lid van de Benelux DX Club. Een club van mannen, want vrouwen doen dat kennelijk niet, die voor hun lol naar krakende kortegolfzenders luisteren uit liefst zo veel en ver mogelijke landen. Toen ik een jaar of vijftien was werd ik zo fanatiek dat mijn vader ingreep en de radio tijdelijk in beslag nam, omdat er van huiswerk maken weinig terecht kwam. Tot op de dag van vandaag luister ik op de kortegolf naar exotische bestemmingen als Noord-Korea en Nieuw-Zeeland, om maar wat te noemen. En van die DX club ben ik vijftig jaar later nog steeds een van de jongste leden. Want dat is toch wel een uitstervende hobby. Internetradio is de wereldontvanger tegenwoordig.

Magie

Wat is daar nou eigenlijk zo leuk aan, naar verre zenders luisteren? Vragen mensen wel eens. Nou, in één woord: magie. Dat er in bijvoorbeeld in India een zendmast staat en dat ik dat dan draadloos in Brabant kan horen. Bovendien maak je kennis met andere culturen en muzieksoorten. Indiase Bollywoodmuziek op All India radio bijvoorbeeld, zo exotisch. En dan al die radiostemmen waarbij je toch een beeld hebt. Hoewel dat soms totaal niet klopt. Dan blijkt die snelle hippe DJ in werkelijkheid een vreselijke nerd te zijn. Maar dat maakt niet uit want het is radio. Het medium van de verbeelding en fantasie.

Radiojournalist

In de jaren tachtig ging in naar de Academie voor de Journalistiek. in Tilburg. De krant was nog leading. Een beetje journalist ging voor de schrijvende pers werken. Internet was er nog niet. Voor mij stond de afstudeerrichting meteen vast, radio natuurlijk. Na mijn studie ging ik als jonge verslaggever aan de slag bij Omroep Gelderland. Met een Uher-bandrecorder om mijn nek op reportage. Een wens was in vervulling gegaan, werken bij de radio!

Later keerde ik terug naar mijn Brabantse roots en Omroep Brabant. Een verslaggever moet anno 2019 allround zijn. Je schrijft verhalen voor internet, maakt zelf foto's en filmpjes en doet verslag voor radio en tv. Allemaal super leuk om te doen, maar radio blijft wel mijn grote liefde. De techniek heeft ook niet stilgestaan. Met de Iphone maak ik radio opnames en kan met een speciale app meteen live de zender op. Geweldig, of amazing, zou Steve Jobs gezegd hebben.

Podcasts en DAB plus

En die goede oude hoog bejaarde radio, die is nog springlevend. Nieuwe ontwikkelingen als podcasts, zodat je over ieder denkbaar onderwerp iets kan beluisteren wanneer het jou uitkomt, zijn een mooie aanvulling. En met digitale radio, DAB Plus, heb je vaak meer keuze dan op de traditionele FM. Op naar de volgende honderd jaar. Want radio zal blijven. Voor lekkere muziek, entertainment, razendsnel nieuws, weer en verkeer. Thuis of in de auto. Want een Netflixserie bekijken achter het stuur is toch wat lastig.