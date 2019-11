PSV-directeur Toon Gerbrands: 'Ik ben wel eens asociaal geweest'

Basis voor het boek is een gesprek dat Gerbrands had met zijn kinderen, waarin zij vertelden wat zij hebben moeten inleveren voor de keuzes die hun vader heeft gemaakt. Ze zijn altijd 'de zoon of dochter van'.

Egoïstische keuzes

Als er kritiek is op het functioneren van hun vader worden zij daar altijd op aangesproken. Want zij dragen nou eenmaal de naam Gerbrands. "Ze hebben ook zes keer moeten verhuizen door mijn egoïstische keuzes", zegt de PSV-directeur.

Toch heeft hij geen verwijten gekregen van zijn kinderen. "Ze vinden niet dat ik een grens ben overgegaan." Anderen zullen daar anders over denken, vermoedt Gerbrands. "Ik ben wel eens asociaal geweest, tenminste in de ogen van de middenmoot. Niet in de ogen van topsporters."

Niet naar Engeland

Zo hield Gerbrands ook wel rekening met zijn gezin, bijvoorbeeld toen hij besloot niet in te gaan op een baan in de Premier League. Hij wilde niet naar Engeland omdat hij dan zijn kinderen te weinig zou zien. "'Maar je kunt hier vier keer zoveel verdienen' zeiden ze aan de telefoon, 'we willen toch komen praten'. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat het antwoord nee bleef."

"De kritiek op social media heeft er ook wel eens voor gezorgd dat ik de politie moest bellen, omdat onze veiligheid in het geding was. Dat is ook de prijs die je betaalt", vertelt Gerbrands die daar verder niet teveel over wilde zeggen.

Eerder over praten

Gerbrands vindt dat hij het gesprek met zijn kinderen eerder had moeten voeren. Hij hoopt dat het boek een inspiratie is voor iedereen die succes heeft en daarvoor dingen moet inleveren. Topsporters, maar ook politici en CEO's. Allemaal hebben ze succes ten koste van hun omgeving. Misschien dat het boek hen aanzet om eerder met hun omgeving in gesprek te gaan, zegt Gerbrands.

Timing

De timing van het boek is pikant. Succesvol is de club van Gerbrands de laatste weken allerminst. Wordt het verplichte kost voor Mark van Bommel en de selectie? Gerbrands gaat het in ieder geval woensdag uitdelen als de selectie in het vliegtuig naar Oostenrijk zit voor de Europa League-wedstrijd tegen Lask Linz.

De kinderen van Toon Gerbrands waren dinsdag niet bij de perspresentatie, omdat ze al genoeg 'de kinderen van' zijn. De opbrengst van het boek 'De prijs van succes' gaat naar de stichting Spieren voor Spieren.