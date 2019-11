Wim deelt soep uit aan daklozen en is in de race voor titel Brabander van het Jaar

Met een flinke pollepel roert Wim door de pompoensoep. "Proef eens even of er niet te veel zout in zit," zegt hij tegen een van de vrijwilligers. Pas als de soep is goedgekeurd, gaat die in twee enorme pannen mee op de bakfiets.

Zo rijdt Wim iedere week door Bergen op Zoom. Op verschillende plekken in de stad deelt hij gratis soep uit. Vooral op plekken waar vaak daklozen komen. Wim: "Een of twee keer per week delen we soep uit. Mensen zijn dankbaar, vooral de daklozen. Want die hebben heel weinig."

Met zijn bakfiets komt Wim aan bij een container. Wim legt uit: "Hier zitten vaak daklozen, dus hier fiets ik altijd even langs." Ook nu zitten er drie mannen. Een van hen komt meteen naar Wim toegelopen. Gretig pakt hij de warme kop soep aan. In gebrekkig Engels legt hij uit: "Dit is heel fijn. En de soep is lekker warm."

Bekijk hier hoe Wim soep uitdeelt aan daklozen:

'Bah, dat zijn vieze mensen'

Het idee voor het soepproject ontstond toen Wim een praatje maakte met een dakloze. "Ik stond met die man te praten en mijn dochtertje stond naast mij. Toen kwam er nog een kindje bij staan. Maar de moeder trok dat kind meteen weg. Ze zei: "Bah, dat zijn vieze mensen." Toen dacht ik, ja maar we zijn toch allemaal gewoon mensen?"

Daarom heeft Wim, naast een kop warme soep, ook altijd een praatje klaar voor iedereen. Hij legt uit: "Om in contact te komen. Sommigen mensen kan je motiveren om contact te zoeken met de hulpverlening en te proberen een huisje te krijgen. Ik weet niet of ze het dan ook echt doen. Maar dan heb ik het er in ieder geval een keer met ze over gehad."

Zestig liter

Per week delen Wim en zijn vrijwilligers zo'n zestig liter soep uit. "Een pan soep maken we zelf en de andere wordt gemaakt door kinderen van verschillende basisscholen in Bergen op Zoom." Wat over blijft, brengt hij naar de daklozenopvang. "Ik kan niet iedereen voeden. Maar als ik steeds 180 kopjes soep uit deel, heb ik toch aardig wat mensen geholpen."

De soep van Wim wordt dankbaar in ontvangst genomen

