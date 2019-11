Nicky redde een vrouw tijdens aanslag in Utrecht en is in de race voor titel Brabander van het Jaar

Nicky (21) was als bouwvakker aan het werk in Utrecht toen er plotseling schoten klonken. Een man vuurde kogels af op trampassagiers. Hij blikt terug: "Het eerste wat ik hoorde was een meisje dat schreeuwde. Ik wist meteen dat er iets ergs aan de hand was. Het was echt een schreeuw om hulp."

Nicky aarzelde niet en rende er op af. Hij was een van de eersten op de plek van de aanslag. "Het eerste dat ik zag was een meisje. Ze was door haar benen gezakt en schreeuwde dat ze niets meer voelde. Toen heb ik haar met hulp van een Turkse jongen achter een auto gesleept. Ondertussen bleef ik de tram in de gaten houden. Want ik was bang dat de dader misschien naar buiten zou komen."

De schutter kwam langzaam op me af

Nicky is nog bezig is om het meisje in veiligheid te brengen, als de schutter inderdaad de tram uit komt. Nicky: "Hij liep langzaam op mij en die andere jongen af. Toen heb ik hem gewaarschuwd dat we snel weg moesten gaan."

Vlak daarna klonken er weer schoten. "We hoorden het geweer af gaan. Ik ben gaan rennen en hebben onderweg geschreeuwd naar omstanders dat ze ook moesten rennen omdat er werd geschoten."

Tekst gaat verder na de video.

'Niet zo dat ik mij een held voel'

Nicky kon de kogels ontwijken. Hij rende door naar de tram, om te kijken of hij daar nog wat kon doen. Met gevaar voor eigen leven. "Ik dacht, misschien zijn er daar ook nog mensen geraakt die ik kan helpen door iets op de wond te leggen of zo. Dat was het enige dat er in mijn hoofd om ging."

En zo is Nicky van de ene op de andere dag een held. Maar hij blijft er zelf bescheiden onder. "Het is niet zo dat ik me een held voel of zo. Ik denk dat je zoiets hoort te doen. Stel je voor dat ik daar zou liggen. Dan zou ik ook willen dat iemand mij weg zou slepen."

Zijn hulpvaardigheid heeft hij niet van een vreemde. "Van mijn opa heb ik meegekregen dat ik altijd anderen moet helpen. Maakt niet uit hoe of wanneer."

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 22 november 18.00 uur tot en met vrijdag 6 december 18.00 uur. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle kandidaten.

Op eerste kerstdag zie je in een speciaal tv-programma op Omroep Brabant wie de Brabander van het Jaar is geworden.