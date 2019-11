Opnieuw twee shishalounges gesloten in Eindhoven

Twee shishalounges in het Eindhovense stadsdeel Woensel zijn afgelopen vrijdag gesloten vanwege te hoge koolmonoxidewaarden. Het was er onveilig voor bezoekers en personeel, werd tijdens controles geconstateerd. De eigenaren moeten met een plan van aanpak komen om nieuwe problemen te voorkomen.

In veel panden was de brandveiligheid niet in orde. Het gaat om 32 overtredingen, ook werden er twintig bouwkundige problemen gevonden en elf op het gebied van technische installaties.

Op hetzelfde moment voerden de Belastingdienst, politie, gemeente en RDW ook een verkeers-en criminaliteitscontrole uit. Negen voertuigen werden in beslag genomen en bijna 30.000 euro werd geïncasseerd.

Kentekens gescand

Tijdens de actie op de Kruisstraat en Woenselse Markt werden speciale camera’s ingezet die kentekens scannen en controleren of bestuurders openstaande boetes of belastingschulden hebben. Van de 1044 voertuigen die passeerden, gaven er negen een melding.

Begin oktober viel de politie bij een ondermijningsactie ook al een shishalounge in Woensel binnen, het ging toen om een illegale verborgen tent. Ook hier werd te veel koolmonoxide gemeten. Een hoogzwangere vrouw die boven de verborgen lounge woonde, werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

