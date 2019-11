Juweliersechtpaar weer aan het werk na overval: 'We zijn overladen met bloemen'

De bel van de zaak gaat en de dame van de bloemist die een eindje verderop in de straat zit komt binnenlopen. In haar handen zeker vijf flinke bossen bloemen. “Ik heb ook een paar emmers meegenomen, want ik hoorde dat je die niet genoeg hebt”, zegt ze tegen Franc.

“Ik dacht ik kom gelijk na het werk hierlangs. Ik vind het zo erg”, zegt een vriendin en goede klant die de zaak binnenstapt. In haar hand een boeket met roze bloemen. En zij is niet de enige die langskomt met een bosje. “Ik denk dat we zo’n stuk of vijftig bossen gehad hebben”, zegt Franc. “En bonbons, en heel veel lieve berichten. Zelfs van mensen die ik niet ken. Het is echt een hart onder de riem.”

Horroscenario

En dat heeft het juweliersstel wel nodig. De blauwe plekken van de klappen die Franc kreeg zijn nog goed te zien. Zijn oor is paars en zijn oog is blauw, maar mentaal is de klap nog veel groter. “Dit was echt traumatisch.” Al drie keer eerder werd de zaak overvallen, maar nog nooit was het in de privé-woning achter de zaak, en ging het er zo gewelddadig aan toe. “Dit was echt een horrorscenario.”

Het is voor Franc dan ook nog veel te vroeg om weer optimistisch aan het werk te gaan. “We moeten het allemaal eerst nog op de rit krijgen voor onszelf, want er is toch heel wat gebeurd.”

Slachtofferhulp

Eigenlijk is de lol er wel af voor het stel. Toch gaat de zaak dinsdag weer open. “We moeten toch door. Als ik in de positie was geweest om te stoppen, dan stopte ik. Dat lijkt misschien een impulsieve reactie, maar als je het mee hebt gemaakt dat snap je het.” Slachtofferhulp begeleidt het stel in de verwerking van de overval. “Ze zeggen dat het moet slijten, dus we hopen dat dat ook gebeurt.”