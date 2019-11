Milieuclubs boos om kappen bomen voor wegverbreding: '180 bomen weg voor 20 centimeter meer ruimte'

Cor Luijsterburg loopt verdrietig langs de eikenbomen aan de N395. "Ik zie een prachtige kathedraal van bomen", zegt de voorzitter van de vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek. Hij legt zich niet zomaar neer bij het besluit van de gemeente en stapt naar de rechter. Wethouder Ted van de Loo wacht die stap rustig af. Van de Loo en zijn gemeente waren in eerste instantie tegen de kap van de bomen. Mieke Hendriks van het B-team (adviesorgaan van de gemeente) was destijds trots omdat de gemeente niet inging op het verzoek van de provincie.

Ontkent de deal

"Ik was super trots op onze collega. Maar door een deal die nu is gesloten zijn ze honderdtachtig graden gedraaid. En daar kan ik geen begrip voor hebben", zegt Hendrikx. De wethouder ontkent een deal. Maar Hendrikx weet het zeker: "De gemeente wil graag zaken van de provincie hebben. Maar de gemeente werkte tegen. Het is duidelijk dat dit een soort van uitruil is."

De bomen moeten wijken voor het verbreden van de weg. "Twintig centimeter, de lengte van een tandenborstel. Waanzin dat de bomen daarvoor moeten wijken", zegt Hendrikx. Luijsterburg is er mee eens. "Nu mag je zestig rijden hier, straks tachtig. Waarom? Je komt een dorp in, het hele stuk is achthonderd meter."

Veertig jaar

Voor de gekapte bomen worden nieuwe kleine boompjes teruggeplaatst. Maar ook daarmee zijn de milieuorganisaties het niet eens. Het zou volgens hen veertig jaar duren voordat die weer CO2 en stikstof optimaal opnemen.