Johan Vlemmix is ziek: 'Dit is moeilijk te accepteren'

Vlemmix wist al dat hij reuma had. Maar twee weken geleden viel hij op de zolder, waarna hij knock-out op de vloer belandde. "Ik sprong over een balk heen, dat doe ik altijd maar nu ging het mis."

De dokters deden verschillende onderzoeken. Eerst werden röntgenfoto's gemaakt, daarna volgde een MRI. "Toen kwam het slechte nieuws. Het zit wel in de familie, maar ik had dit nooit verwacht te krijgen. Ik kon altijd alles. Ik probeer nu nog zoveel mogelijk dingen te doen, maar moet accepteren dat ik niet alles meer kan.

Aftakeling

Een Vierdaagse lopen lukt bijvoorbeeld niet meer, dat wilde ik wel. Ik moet heel veel zaken gaan veranderen en anders aanpakken. Het is twee stappen terug." De Brabander vreest de aftakeling. "Of dit in een rolstoel eindigt? Daar wil ik nu nog niet aan denken."

In maart belandde Vlemmix al in het ziekenhuis nadat hij een zware longontsteking opliep toen hij tijdens carnaval verkleed als kip om middernacht over een balk probeerde te fietsen en in het koude water viel. Hij nam zich toen al voor om aan aantal dingen in het leven om te gooien.