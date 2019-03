Johan Vlemmix gooit leven resoluut om na ziekenhuisopname: 'Gezondheid mag niet op het spel staan'

Vlemmix liep een zware longontsteking op, nadat hij tijdens carnaval verkleed als kip om middernacht over een balk probeerde te fietsen en in het koude water viel. Hij belandde in het ziekenhuis.

Dat gaf de doorslag om een aantal dingen in zijn leven om te gooien. Hij gaat zich storten op serieuze projecten in plaats van zich als ‘Gekke Gerrit’ verslijten, hij gaat weg uit zijn miljoenenvilla aan de Anthony Fokkerweg en hij gaat meer aandacht besteden aan familie en vrienden.

Marathon

De entertainer wil zich in de toekomst bezig gaan houden met ‘één serieus ding’. Wat dat wordt, weet hij nog niet. “Eerst maar een hoop ballast kwijtraken”, zegt hij. “Ik liep mijn hele leven een marathon. Nu ga ik mijn leven anders inrichten en mag mijn gezondheid niet meer op het spel staan.”

Als ik zo doorga, ga ik niet lang meer mee.

Vlemmix had voor carnaval al griep. “Maar toch heb ik me de laatste dag laten overhalen om over die balk te gaan fietsen. Achteraf dacht ik: waarom deed ik dat nou? Als ik zo doorga, dan ga ik niet lang meer mee”, vertelt hij.

Van 2000 vierkante meter naar 40

De prioriteit ligt volgens Vlemmix nu bij de verhuizing. Begin april kunnen geïnteresseerden voor de laatste keer een lunch of diner in de villa krijgen. Daarna zal Vlemmix zijn villa opsplitsen in zorgappartementen voor ouderen. "Ik ga alles opruimen. Alle carnavalskostuums gaan er bijvoorbeeld uit”, zegt Vlemmix. Ook een replica van zichzelf doet hij van de hand.

Vlemmix wil vervolgens in een kleiner huis gaan wonen. “Ik ga heel veel stappen terug. Ik heb nu een huis van 2000 vierkante meter, maar ik wil terug naar 40 vierkante meter, naar een 'tiny house'. Dat is vijftig keer zo klein.”

Vrienden en familie

Als laatste wil hij meer aandacht besteden aan zijn vrienden en familie. “Van vrienden en familie kreeg ik al vaker te horen dat ik altijd maar bezig was met mensen vermaken. Maar nu zie ik dat ik echt wel te ver ben gegaan.” Ook artsen hadden hem al vaker gewaarschuwd nadat hij in het ziekenhuis had gelegen vanwege zijn hart. “Ik ging altijd maar door, mijn rem was gewoon weg.”

Begin februari verbrak Vlemmix nog het wereldrecord ‘massavolume tillen’. “Ik had toen al zoiets van, ik had nu aandacht aan mijn vrienden en familie kunnen besteden.”